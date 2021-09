Tetování přes celá záda, sdílení vlastního příběhu a manželčin humor – to jsou tři nejúčinnější léky Tiernacha Cassidyho na trauma, které si nese životem už dvacet let. Newyorský hasič byl 11. září 2001 kvůli zranění v záložní jednotce. I proto jako jediný z týmu po teroristickém útoku na Světové obchodní centrum přežil vyprošťovací práce, při kterých pomohl zachránit třináct lidí. Jeho příběh si poslechněte v dalším dílu seriálu Radiožurnálu. New York 15:51 9. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tiernach Cassidy - hasič, který jako jediný ze svého týmu po teroristickém útoku na Světové obchodní centrum přežil vyprošťovací práce, při kterých pomohl zachránit třináct lidí | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Kdykoli se ozve zvuk letadla, devětačtyřicetiletý Tiernach Cassidy zvedne oči a zkontroluje, co se na obloze nad námi děje. Vypráví mi, že to tak má pořád, i po dvaceti letech od útoku teroristů na město, kde žije.

Před dvaceti lety byl jediný z jednotky, kdo přežil, dodnes má newyorkský hasič psychické problémy.

Na dvorku svého domku se ohlíží neustále, protože bydlí nedaleko Kennedyho letiště, jednoho z nejrušnějších na celém světě. Sem do newyorkské Queens se přestěhoval několik let po 11. září – jednak s manželkou potřebovali větší a finančně dostupné bydlení, když založili rodinu.

Ale bydlet hodinu cesty od místa tragédie má pro Cassidyho i velmi osobní rozměr. „Snažím se nechat město a minulost co nejvíc za sebou,“ popisuje Radiožurnálu.

Přesto dovede velmi detailně vyprávět o tom, jak vypadalo jeho 11. září 2001 a jak po pádu věží Světového obchodního centra pokrytý prachem zjišťoval, že žije.

Bývalý newyorkský hasič Tiernach Cassidy | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Nejvíc mu utkvěla vzpomínka na Mickyho Crosse, jednoho z těch, kterým Tiernach Cassidy pomohl z trosek. „Radoval jsem se, volal na něj a on se jen poškrábal na nose a říká mi, jestli nemám cigaretu. Tak mu říkám, že nemám. Byl tam zahrabaný asi šest hodin, bez cigarety. To bylo někdy odpoledne. Kolem půlnoci, kdy už měl být dávno někde v nemocnici, tak ho vidím znovu, jak tam bezcílně bloumá. Pořád sháněl tu cigaretu,“ vzpomíná bývalý newyorkský hasič.

Tetování jako terapie

Cassidy už je hasičem ve výslužbě. Před třemi lety mu lékaři diagnostikovali rozedmu plic, astma či chronickou obstrukční plicní nemoc, tedy nevratná poškození, která jsou důsledkem jeho zásahu na Manhattanu 11. září.

Kromě toho stále spolu s dalšími přeživšími navštěvuje skupinové terapie, protože fyzicky sice tragédii přežil, ale mentálně se s ní vyrovnává dodnes.

„Zaprvé mi pomáhá o tom mluvit. Je dobré to ze sebe dostat. S tím souvisí druhá věc. Moje tetování byla vlastně terapie bolestí. Musel jsem podstoupit aspoň nějakou bolest, i když se smrtí je to nesrovnatelné. Ale moji kamarádi tam umřeli a já jsem přežil. Musel jsem to nějak ventilovat, proto mám tetování tak veliké,“ vysvětluje.

Tiernach Cassidy sundává svou košili, otáčí se a já vidím modro-černý obraz 11. září. Přes celá záda má vytetovaný výjev dvou hořících věží na Manhattanu a jména pěti nejbližších kolegů hasičů, kteří tam zahynuli.

„Kdybych měl na zádech dost místa, nechal bych si vytetovat jména všech. Byli jsme zdecimovaní. A ty hořící věže, to je výjev po nárazu druhého letadla. Tak mi zůstal vypálený v paměti a vidím ho, kdykoli na ten den pomyslím,“ říká.

Pomohla mu jeho žena

Třetím a zřejmě nejdůležitějším elementem, který Tiernachu Cassidymu pomáhá trauma z 11. září překonat, je jeho manželka, která kolem nás při vzpomínání tu a tam s úsměvem projde.

„Když jsme s Cristinou začínali chodit, tak si ze mě pořád dělala legraci. Všichni mě konejšili, vyptávali se, ale ona dokázala moji pozornost strhávat jinam, abych se nelitoval, nepropadal melancholii, nestěžoval si. Probudila ve mně pozitivní myšlení, moc mi pomohla. A já jsem člověk, který vidí sklenici poloplnou, ne poloprázdnou. Teď náš starší syn začal chodit na vysokou školu na Manhattan. Mám o něj starost, ale nechci to na něj přenášet. Chci, aby si užíval života, protože svět je krásný,“ říká americký hasič, který zasahoval při teroristických útocích na Manhattanu před dvaceti lety.

Celý rozhovor s ním uslyšíte v sobotním pořadu Zaostřeno Českého rozhlasu Plus – v premiéře po půl desáté. Tiernach Cassidy také ztvárnil sám sebe v audioknize Věže, příběh 11. září českého autora Jiřího Boudníka, jak uslyšíte v pátečním dílu našeho seriálu.