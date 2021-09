Po 11. září 2001 se změnil pohled na muslimy. Musí se omlouvat za terorismus i je častěji kontrolují

Po teroristických útocích na New York a Washington 11. září 2001 tajné služby několika států ihned předpokládaly, že je spáchali lidé z teroristické sítě Al-Káida. Pachateli byli islámští extremisté. Po atentátech se také změnil pohled západní společnosti na muslimy obecně. O tom je druhý díl seriálu Radiožurnálu věnovaného 20. výročí 11. září. Washington 10:47 7. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté stojí vedle plakátu, na kterém je vyhlášeno pátrání po Usámu bin Ládinovi | Foto: ournalist 1st Class Preston Keres/U.S. Navy Photo | Zdroj: Reuters

Podezření se změnilo v jistotu 2. října 2001. Za útoky na Světové obchodní centrum a Pentagon stojí teroristická síť Al-Káida. Zástupce Usámy Bin Ládina Ajman Az-Zawáhirí ve videonahrávce označil Spojené státy a Izrael za nepřátele islámu, které je třeba zničit.

Americký prezident George Walker Bush vyhlásil hon na Usámu bin Ládina. Měl být dopaden živý nebo mrtvý.

Na muslimy se po tomto a dalších útocích spáchaných ve jménu islámu začala část společnosti dívat skrz prsty.

Farruh Yusupov si pamatuje na 11. září 2001 velmi dobře. S manželkou slavili druhé výročí svatby. Byli doma ve Ferganě v Uzbekistánu a měli malou oslavu. V pokoji byla zapnutá televize. Ruský program.

Najednou hlasatel oznámil, že přepojují na CNN, což bylo velmi neobvyklé. Oznámili, že Amerika byla napadena.

V samotné společnosti v Uzbekistánu se po útocích a zjištění, že je spáchali muslimové, mnoho nezměnilo. Uzbekistán je z 95 procent muslimská země.

Útoky se ale podle Farruha Yusupova staly záminkou pro tehdejšího vládce Islama Karimova, aby zasáhl proti takzvaným nezávislým muslimům, ve kterých viděl ohrožení své moci. Ve věznicích tak končilo mnohem více lidí než před útoky.

Kontroly na letištích

Farruh Yusupov nakonec z Uzbekistánu odešel. Od roku 2004 žije v Praze a je vedoucím turkmenské redakce Rádia Svoboda.

Neobléká se jako muslim, nenosí dlouhé vousy. Nepraktikuje islám, jí vepřové klobásy. Je dnes americkým občanem. Přesto je na něm jasně poznat, že není z Česka.

„Když jste třeba na letišti – teď už to není tak časté, ale stávalo se – že když se vám podívali do pasu a zjistili, že se jmenujete Farruh, trklo je, že to není právě západní jméno. I dnes se mi stává, že mi věnují při kontrole zvláštní pozornost. Já to chápu, to je normální. Je to pro moji i vaši bezpečnost. Byla a je tu jistá míra podezíravosti, ale v západní společnosti je taková větší míra tolerance k lidem jiné víry nebo původu než v zemích Blízkého východu nebo Asie,“ popsal Radiožurnálu.

Zvláštní změnu v chování neislámské společnosti zaznamenali muslimové ve Spojených státech. Když nizozemská televize natáčela v Dearbornu, kde je největší mešita v Americe, dozvěděla se, že se lidé dívají na muslimy stále jako na potenciální hrozbu.

Odsuzování terorismu

„Kdykoli dojde k nějakému útoku s účastí člověka naší víry, žádá se od nás, abychom to odsoudili, abychom se od toho distancovali. Ale my jsme to už dávno udělali,“ vysvětluje Adel Mozip.

Podávat důkazy o vlastenectví a sounáležitosti s Amerikou se podle softwarového inženýra Adela Mozipa žádá velmi často.

Ředitel Islámského centra v Dearbornu Kassen Allie se modlí, aby přišel den, kdy už nebudou muset muslimové denně odpovídat na otázky kolem své loajality a odsouzení terorismu. Jenže část společnosti je prý k jejich ujištěním hluchá.

Také Farruh Yusupov zažil v Česku projevy rasismu. Ne kvůli své víře, ale kvůli tomu, jak vypadá. Vždy se jim dokázal ubránit.

V jiných zemích Evropy, třeba ve Velké Británii, Francii nebo Nizozemsku, mají ale lidé s jinými vírami a etniky větší zkušenosti. Tam islám více znají a rozumějí jeho odlišnostem. Vědí, že ne samo náboženství, ale lidé, kteří vyznávají jeho radikální myšlenky, jsou nebezpečím a hrozbou.

Farruh Yusupov z Uzbekistánu odešel, od roku 2004 žije v Praze a je vedoucím turkmenské redakce Rádia Svoboda | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas