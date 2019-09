Teroristický útok, který si pamatuje každý. Před 18 lety narazila letadla do newyorských dvojčat

Satelitní snímek Národního úřadu pro oceán a atmosféru zachycuje místo, kde stály „dvojčata“ dva týdny po útoku. | Zdroj: Národní úřad pro oceán a atmosféru



Další fotografie (12)

Před 18 lety narazilo letadlo společnosti American Airlines do severní věže Světového obchodního centra v New Yorku. Krátce na to teroristé ze sítě Al-Káida zasáhli druhým strojem i jižní věž. Spojené státy se z útoků 11. září 2001, při kterých zemřely na tři tisíce lidí, vzpamatovávají dodnes.