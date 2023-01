Na počátku prosince se pokusil ukrást Banksyho dílo v Kyjevě, nyní mu hrozí 12 let vězení

Z fasády domu v Hostomelu vyřízl obrázek ženy v natáčkách a plynové masce a s hasičským přístrojem v rukou. Až 12 let za mřížemi hrozí obyvateli Kyjeva, který se v okolí ukrajinské metropole pokusil na počátku prosince ukrást jedno z protiválečných děl slavného britského umělce Banksyho. O obvinění podezřelého a možném trestu v případě odsouzení informovala rozhlasová stanice Rádio Svoboda s odvoláním na generální prokuraturu. Kyjev 11:55 3. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ženu v županu s natáčkami ve vlasech a v plynové masce a s hasicím přístrojem nasprejoval na zeď ve městě Hostomel | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

Banksyho graffiti bylo oceněno na devět milionů hřiven (asi 5,58 milionu korun). Podle prokuratury si podezřelý uvědomoval hodnotu díla a chtěl jej prodat. Nyní byl obviněn z mimořádně velké krádeže, spáchané navíc za válečného stavu.

O případu vandalství nejprve informoval na sociálních sítích očitý svědek Serhij Žuk, podle kterého pachatelé Banksyho dílo vyřízli z fasády za bílého dne.

Policie vandalský čin potvrdila a oznámila, že zadržela skupinu lidí, kteří jej mají na svědomí. Zadržení na svou obhajobu uvedli, že Banksyho dílo chtěli prodat, aby utržené peníze mohli poslat na potřeby ukrajinských ozbrojených sil.

Banksy dříve potvrdil serveru The Art Newspaper, že na Ukrajině vytvořil sedm graffiti, včetně obrázku ženy v Hostomelu.

O letiště v Hostomelu se v úvodu války, kdy se Rusové snažili zmocnit Kyjeva, tvrdě bojovalo.

Banksy je jedním z nejslavnějších světových umělců, zároveň zůstává v anonymitě. Proslavil se na začátku 90. let pouličními graffiti v Bristolu. Během dalších let se jeho práce objevily v Paříži, New Yorku a Park City v Utahu.

Média jej často popisují jako „nepolapitelného“ a „tajemného“ či „gerilového“ pouličního umělce. Mezi jeho fanoušky patří i největší světové celebrity.

Města a vesnice v Kyjevské oblasti byly mezi prvními na Ukrajině, které letos v únoru pocítily ruskou vojenskou agresi. Část regionu obsadila hned v prvních dnech invaze ruská okupační vojska, stáhla se odsud zhruba na začátku dubna.

Po osvobození obcí svět šokovaly informace o masakrech civilistů ruskými vojáky a o masových hrobech. Moskva zodpovědnost popřela.