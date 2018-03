17 minut za 17 obětí. Studenti v USA demonstrovali za přísnější pravidla pro držitele zbraní

Američtí studenti bojující za větší bezpečnost ve školách po tragédii v Parklandu nechtějí tohle téma nechat znovu zapadnout. Během několika týdnů se politikům se svými požadavky připomenou třemi celonárodními akcemi. Ta první oficiálně trvala 17 minut na počest 17 obětí únorové střelby na Floridě. Zúčastnili se jí žáci i učitelé z tisíců škol po celých Spojených státech. Georgetown 10:29 15. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 'Zbraně jsou pitomé,' stojí na papíře, který si přinesla jedna ze studentek. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Zbraně jsou pitomé,“ stojí na žlutém papíře, který nad hlavou drží jedna z dívek. Hodně zjednodušeně vystihuje problém, který současné Spojené státy mají, i způsob, jakým se s ním teď studenti po celé zemi snaží aktivně bojovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Při jednom z masakrů na amerických školách přišel o sestřenici. Teď patří k hlasům studentského hnutí, které usiluje o regulaci zbraní. I o tomto příběhu natáčel zahraniční zpravodaj Jan Kaliba

K historické budově univerzity ve washingtonské čtvrti Georgetown přišli za pietou a protestem také žáci jiných škol v okolí.

Katlyn z nedaleké střední prý floridské neštěstí vzalo u srdce, i proto, že má v oblasti známé. Ale cítí, že se to může opakovat kdykoli a kdekoli, což podle ní není v pořádku. Sama se snaží strachu nepodléhat a věřit učitelům, že ji případně ochrání.

Poslouchat studenty, ne NRA

Stát Florida, ale i prezident Donald Trump si myslí, že by jim k tomu měly pomáhat i střelné zbraně. Na Floridě nedávno schválili a Bílý dům na federální úrovni podpořil zákon, který to umožňuje. Je to řešení, které se líbí také vlivné Národní asociaci držitelů střelných zbraní (NRA).

První akce amerických studentů oficiálně trvala 17 minut na počest 17 obětí únorové střelby na Floridě. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Zach Fagan se tomu nediví. Podle něj v podstatě všechna takzvaná řešení, která tato organizace podporuje, situaci zhoršují. On sám je studentem zdejší univerzity a při střelbě na základní škole v Newtownu v Connecticutu přišel před pěti lety o sestřenici, učitelku.

Vyzbrojování pedagogů považuje za špatný nápad a od studentského hnutí, které se po tragédii v Parklandu v nebývalé síle zformovalo, si slibuje, že si získá takový respekt, aby mu politici začali naslouchat víc než střelecké asociaci.

Oranžová: symbol pocty a boje

Také Madison Thomasová, jedna z organizátorek akce ve washingtonském Georgetownu, cítí, že reakce na poslední masovou vraždu ve škole je jiná. Tématu se chopili samotní studenti, je jich hodně a mají energii, aby pomohli tentokrát opravdu něco změnit, říká dívka oděná do oranžové barvy, která tu symbolizuje poctu obětem střeleb i boj za prevenci takového násilí.

Madison by si přála, aby v praktické rovině obsahovala zákaz útočných zbraní, důkladnější prověřování kupujících, ale za problém považuje také přílišné vyzbrojování policistů a policejní brutalitu.

U georgetownské univerzity se studentů s podobnými požadavky sešlo asi 500, další vyrazili přímo ke Kongresu či Bílému domu a na veřejná prostranství se vydali mladí lidé v celé zemi od New Yorku po San Francisko.

Mesic od Parklandu. Pripominka a protest za omezeni zbrani. Studenti tisicu skol v USA. 17 minut za 17 obeti. pic.twitter.com/ReSGdIMDYb — Jan Kaliba (@JanKaliba) March 14, 2018