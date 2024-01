1,8 milionu kubíků odčerpané vody. Čeští hasiči dál pomáhají ve Francii, první tým střídají čerstvé síly

Hasiči přečerpávají vodu z jednoho kanálu, který přivádí vodu ze zatopených oblastí, do druhého kanálu, který vodu odvádí do přístavního města Calais a dál do moře.

„Pomohli jsme hlavně přečerpáváním. Podle našich propočtů je to 1 800 000 krychlových metrů vody. Když si představíte, že bychom teď v Praze zastavili Vltavu a shromažďovali vodu asi hodinu a čtvrt, tak je to zhruba ten objem, který jsme zatím zvládli přečerpat,“ říká velitel zásahu Ivo Adámek.

Podle něj voda za posledních deset dnů v oblasti, kde zasahují, výrazně opadla: „Pokles je zhruba 90 centimetrů. To znamená, že není malý a je vidět na krajině. Voda se postupně stahuje do kanálů a my ji čerpáme dále.“

Čeští hasiči jsou na severu Francie rozdělení do dvou týmů. „Vzdálenost mezi oběma týmy je asi šest kilometrů, nicméně cesty jsou průjezdné. Cestu mezi jednotlivými stanovišti absolvujeme několikrát denně, abychom mohli průběžně sledovat činnost a řešit situace, které nastanou,“ vysvětluje Adámek

‚Jsou vděční‘

„Nejhorší bylo, že nám Francouzi po dvou dnech přejeli hadice. To jsme si mákli, protože hadice vytopila místní dům. Museli jsme ho dát do pořádku a zase zprovoznit hadice a čerpadla, abychom znovu mohli pomáhat okolním obcím,“ popsal hasič Jakub Lév.

Francouzi se podle něj snaží českému týmu pomáhat, jak můžou: „Nosí nám vodu. Každý den vyjdou ven a ptají se, jestli něco nepotřebujeme. Jsou vděční za to, že tady jsme.“

„Jsme velmi spokojení s prací českých hasičů. Díky jejich čerpadlům, která tady jsou nainstalovaná už zhruba deset dní, klesla hladina odtokových kanálů,“ uvedl pro Český rozhlas francouzský hasič a oblastní šéf Ludovic Papegay.

Francouzi požádali Česko o další pomoc kvůli obavám z deště. Osmnáctičlenný tým proto střídá nový, stejně početný oddíl.

„Za záchranný útvar je jednotka složená z příslušníků z Hlučína, z Jihlavy i ze Zbirohu. Co se týče Moravskoslezského kraje, tak tam jsou hasiči z Ostravy, Opavy a Nového Jičína,“ upřesňuje velitel zásahu Ivo Adámek.

Nový tým českých hasičů by měl na severu Francie zůstat zhruba týden.