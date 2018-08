Litvinov: Protest proti okupaci Československa byl nejlepší moment mého života, šel bych do toho znovu

Osm lidí se přesně před padesáti lety sešlo na Rudém náměstí v Moskvě. Za několik minut odvahy zaplatili desítkami let vězení a jiných represí. Protestovali proti okupaci Československa čtyři dny po invazi vojsk Varšavské smlouvy. Mezi tři stále žijící hrdiny ze srpna 1968 patří organizátor akce Pavel Litvinov. Z lágru na Sibiři, kam ho sovětský režim za podporu Čechoslováků poslal, se dostal až do současného domova u New Yorku. Od stálého zpravodaje Praha/Moskva 16:31 25. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Litvinov, jeden z osmi statečných, kteří 25. srpna protestovali na Rudém náměstí proti okupaci Československa. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

S Pavlem Litvinovem se scházíme u vlakové zastávky v městečku Tarrytown. Prší a právě počasí je jednou z věcí, které si přesně pamatuje z 25. srpna 1968, kdy rozvinul transparent: Za vaši a naši svobodu.

„Byl to tehdy nádherný den na Rudém náměstí. Slunce svítilo. Transparent se mnou držel básník Vadim Delaunay, o kterém jsem ani netušil, že přijde, protože jsem ho nezval. Přišlo nás osm a několik přátel stálo opodál a dívalo se,“ přibližuje pro Radiožurnál.

Jakmile vytáhlo osm statečných cedule, seběhli se k nim podle něj agenti KGB, kteří je předtím sledovali. A začali skupinku bít.

„Dostal jsem těžkou taškou, jako by v ní bylo kamení. Ale ve skutečnosti to byly knihy, zřejmě Marxův Kapitál, nevím. Na chvíli jsem ztratil vědomí. Vedle mě seděl Viktor Fainberg, ten měl krvavou tvář i ruku, ve které držel vyražené zuby,“ vzpomíná.

‚Dokud budu živ...‘

Litvinova odsoudili k pěti letům na Sibiři, v dolech u obce Verchnije Usugli pracoval jako elektrikář. Když byl ve vyhnanství, narodila se mu dokonce dcera. Po návratu ho sovětský režim přinutil odejít do exilu. A tak tu sedíme v jeho domku v městečku Tarrytown necelou hodinu vlakem od New Yorku, kde třicet let učil matematiku a fyziku.

V knihovně ve své pracovně má ale spíš tituly zaměřené na humanitní obory. Součástí je i biografie jeho dědečka Maxima, Stalinova ministra zahraničí židovského původu. Později se ale znelíbil a byl nahrazen Vjačeslavem Molotovem, což otevřelo cestu k dohodě Sovětů o neútočení s nacistickým Německem.

Kdo je osm statečných? Osm lidí protestovalo v Moskvě na sovětském Rudém náměstí proti okupaci Československa. Demonstrace se konala 25. srpna 1968. Účastnili se jí: Natalia Gorbaněvská

Pavel Litvinov

Viktor Fajnberg

Vladimir Dremljuga

Taťána Bajevová

Larisa Bogorazovová

Konstantin Babickij

Vadim Delone

Litvinov se narodil, právě když tato dohoda platila, v roce 1940. Vyrůstal v prostředí, které uctívalo Stalinův kult. Když během dospívání vyslechl příběhy rodinných přátel, co se vrátili z koncentračních táborů, a prozřel, ocitl se nakonec na druhé straně, mezi sovětskými disidenty. Demonstrace na podporu Československa nebyla jeho poslední, chodí na ně i teď coby americký důchodce.

„Pořád dělám, co dovedu. Nejsem žádný mladík, ale dokud budu mezi živými, vždycky už budu vědět, na které straně stojím. Snažím se být aktivní, dávám rozhovory a chodím na demonstrace,“ popisuje.

„Hrdě jsem byl třeba s manželkou na velkém protestním ženském pochodu po zvolení Donalda Trumpa prezidentem. Vystupuji na podporu ruské komunity gayů a leseb. To je můj život, angažovat se ve prospěch věcí, v které věřím,“ dodává Litvinov.

‚H rdý a šťastný ‘

Domů do Ruska se každý rok vrací, problémy své vlasti tak nevnímá jen zdálky. „I Rusko je dnes víc svobodné, než byl Sovětský svaz. I když ke svobodné zemi má samozřejmě daleko a nebezpečně se blíží nové diktatuře. Ale ta komunistická už je minulostí a každá jiná tyranie bude blíž normálu, pokud se to tak dá říct,“ myslí si jeden z osmi statečných.

„Je skvělé, že Češi a Slováci už jsou svobodní. Za to jsme bojovali a náš protest na Rudém náměstí tak patří historii. Pokud lidé smějí volit své zastupitele, mají nezávislé soudy a nehrozí jim zabití nebo vězení za to, že vyjádří svůj názor, tak je to v pořádku. Všechno ostatní se pak dá zlepšovat. Ale jak i tady v Americe se současným prezidentem poznáváme, pořád je třeba mít se na pozoru,“ upozorňuje.

Paveů Litvinov nyní žije ve městečku Tarrytown u New Yorku. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

A na mou otázku, jestli by si při tom, co ví dnes, znovu stoupl na Rudé náměstí, aby bránil okupované Československo, odpovídá:

„Řekl bych, že ano, ale nedá se to ověřit. Čekal jsem to tehdy horší - mnoho let v těžkém pracovním táboře, nebo že už nebudu mezi živými.“

„Naštěstí se o našem protestu dověděla veřejnost a režim si po invazi do Československa nechtěl ve světě ještě víc kazit pověst, tak nás nepostihl tak tvrdě, a to nám pomohlo přežít. Takže bych do toho asi šel znovu. Samozřejmě jsem nebyl rád, když mě pak mlátili a zavřeli. Ale na tom náměstí jsem se cítil hrdý a šťastný. Byl to nejlepší moment mého života,“ říká po padesáti letech Pavel Litvinov, jeden z moskevských demonstrujících proti sovětské okupaci Československa.

