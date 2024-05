25 milionů dolarů za 12 sekund. Dva bratři z USA spáchali rekordní online podvod

Čtyřiadvacetiletý Anton Peraire-Bueno a osmadvacetiletý James Peraire-Bueno se podle amerického ministerstva spravedlnosti dopustili první takové loupeže svého druhu. Podle prokuratury dvojice podvod provedla v dubnu loňského roku.

„Bratři Peraire-Buenové ukradli 25 milionů dolarů v kryptoměně ethereum prostřednictvím technologicky sofistikovaného plánu, který spřádali několik měsíců a provedli během několika sekund,“ uvedla náměstkyně ministra spravedlnosti Lisa Monacová.

Prokurátoři muže obvinili z toho, že v dubnu 2023 podvodně získali přístup k probíhajícím kryptoměnovým transakcím v blockchainu etherea a následně získané prostředky přesměrovali. Blockchain je decentralizovaná databáze, která zajišťuje transakce s příslušnou kryptoměnou. Při rozkrývání „prvního podvodu svého druhu a praní špinavých peněz“ podle náměstkyně sehráli klíčovou roli agenti federálního berního úřadu IRS.

Prokurátoři tvrdí, že bratři využívali vysoce specializované dovednosti, které se naučili na „jedné z nejprestižnějších univerzit na světě“, jakož i „své odborné znalosti v oblasti obchodování s kryptoměnami“, aby se nabourali do procesu ověřování transakcí etherea.

Podle obžaloby studovali matematiku a informatiku a podle listu The Washington Post potvrdil Massachusettský technologický institut, že Anton Peraire-Bueno získal bakalářský titul v oboru informatika a inženýrství v únoru 2024, zatímco James Peraire-Bueno v oboru matematika a informatika a v oboru letecké a kosmické inženýrství v červnu 2019, a magisterský titul v oboru letectví a kosmonautika v červnu 2021 Když byli konfrontováni zástupcem platformy Ethereum, bratři podle úřadů odmítli finanční prostředky vrátit a podnikli kroky, aby je skryli.

Prokurátoři poznamenávají, že je to vůbec poprvé, co je taková forma podvodu předmětem trestního obvinění. Bratři byli podle The Washington Post zatčeni v úterý. Oba jsou obžalováni ze spiknutí za účelem spáchání podvodu, z podvodu a ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz. V případě odsouzení jim hrozí maximální trest až 20 let odnětí svobody za každý bod obžaloby.