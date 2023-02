Dům vytisknutý na 3D tiskárně? České firmy nabízejí Ukrajině pomoc s obnovou zničených měst

Poválečná obnova Ukrajiny si vyžádá obrovské stavební úsilí. Po celé zemi jsou tisíce rozbořených domů, zničených měst a vesnic, které už se opravit ani nevyplatí. Své projekty nabízejí Ukrajině i české firmy. Stavby z 3D tištěného betonu jsou světovým hitem. A mohou pomoct nejen po válce, ale už teď, při obraně Ukrajiny. Dnipro 10:44 15. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvalita dniprovských betonových úkrytů je podle Vránka nízká, před raketami a úlomky obyvatele města příliš neuchrání | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Tomáš Vránek, ředitel stavební společnosti ICE, přijel na Ukrajinu za války už podruhé. Vypadá to, že jeho projekty se tady hodně uplatní. Na vlastní kůži zažil, co je to letecký poplach ve městě Dnipro.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak přesně chtějí Češi válkou zasažené zemi pomoct 3D tiskem?

Když je poplach vyhlášen, je možné se v centru města, kde je hodně lidí, schovat do nového betonového úkrytu. Vránek vede projekt, který by mohl řešit i tuto situaci, aby se lidé v bunkru necítili jako v hrobce.

„Vyvinuli jsem technologii 3D tisku betonu, která umožňuje betonu dávat rozličné tvary, které nemusí být takto hranaté a poměrně nepěkné. Ale můžu například vypadat jako malá kaplička, už umí nést prvky určité uměleckosti. My jsme vlastně tuto technologii vyvíjeli jako civilní. Ale začal konflikt na Ukrajině, tak jsme řešili, jak pomoct, a vyvinuli jsme systém obranných opevnění 3D tištěného betonu. Až válka skončí, tak se dají tyto prvky použít jako obrana proti terorismu, případně okrasa pěších zón v podobě pěkných květináčů nebo laviček,“ říká Vránek.

Vnitřek úkrytu působí nehostinně, jako kobka | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Jen psychologická ochrana

Kvalita dniprovských betonových úkrytů v centru je podle něj nízká, před raketami a úlomky obyvatele města příliš neuchrání.

„Je tady vidět nedostatek peněz a myslím si, že tato ochrana je hodně psychologického rázu, by obyvatelé věděli, že se v případě potřeby mohou někam skrýt. Myslím si, že funkčnost jedné vrstvy betonu není příliš odolná proti případnému dopadu rakety nebo blízké explozi,“ vysvětluje.

Tomáš Vránek, ředitel stavební společnosti ICE | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

„To, co vlastně umožňuje 3D tištěná technologie, že vtiskneme sendvičovou strukturu, kde můžeme střídat různé materiály. Používáme i vysokopevnostní beton, který má daleko lepší ochranné vlastnosti. To je to, co bychom chtěli Ukrajině nabídnout,“ říká.

Jak přesně 3D tisk betonu funguje? „Technologie je založená na robotizaci stavebnictví. Hlavní důvod je, že řeší nedostatek pracovníků ve stavebnictví, kde se stejně jako v jiných odvětvích lidské činnosti a výroby robotizuje a automatizuje. A vzhledem k tomu, kolik je na Ukrajině zničených měst a všechny bude potřeba vystavět znovu, tak s největší pravděpodobností nebude dostatek lidských zdrojů na to, aby to všechno zvládli,“ popisuje technologii Vránek.

Robotizace stavebnictví a výstavby je podle Vránka nevyhnutelná a jeho firma chce být při tom. Kromě ochranných opevnění se tak zaměřujeme i na stavbu 3D tištěných domů.

Dům za pár dní

Výhoda rozhodně spočívá v rychlosti. Hrubá stavba rodinného domu by touto technologií mohla být realizována zhruba za tři až čtyři dny. Otázkou ale zůstává cena, protože design staveb je podobný studiu Hadid a dalším projektům, které jsou nesmírně drahé. Ukrajina nejspíš nebudou mít peníze, aby si to všechno mohla dovolit.

Na výrobu některých typů dronů si Ukrajina sama nevystačí. Pomocnou ruku podává Česko Číst článek

„3D tisk má tu výhodu, že umožňuje rozličné tvary, takže můžou být i parametricky divoké. Náš hlavní architekt Jiří Vítek právě s Zahou Hadid spolupracoval, takže nějaký rukopis to má, ale dokážeme i běžné domky. Rodinné domy, které právě díky tomu, že tištěné zdi jsou duté, umožňují zrychlení technologických kroků,“ říká.

„Vzhledem k tomu, že nebude potřebovat tolik pracovních sil a vzhledem k úspoře materiálu očekáváme, že do budoucna by takový dům měl být zhruba za polovinu ceny současné výstavby,“ dodává.

Vránek na Ukrajině jednal o možné spolupráci v rámci mise českých podnikatelů, která přijela právě do Dnipra. Konkrétní využití už jejich projekt má na jihozápadě země.

„Poprvé jsme byli Černovicích, kde jsme dodali první vzorky našeho vytištěného opevnění, které se v současnosti používá jako check pointy. Tady vidíme příležitost jednak obchodní, ale zároveň chceme Ukrajině i trošku pomoct,“ zakončuje Vránek.

Když je poplach vyhlášen, je možné se v centru Dnipra, kde je hodně lidí, schovat do nového betonového úkrytu | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas