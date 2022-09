V Mexiku zatkli generála Rodrígueze, spojeného se zmizením 43 studentů. Měl nařídit zabití šesti z nich

Mexické úřady zatkly penzionovaného generála Josého Rodrígueze v souvislosti se zmizením 43 studentů v roce 2014. Jde o dosud nejvýše postaveného vojenského představitele zadrženého při vyšetřování případu, informovala ve čtvrtek agentura Reuters. Mexico City 21:56 15. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příbuzní pohřešovaných studentů z Ayotzinapy během protestu v Mexico City | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Náměstek ministra veřejné bezpečnosti Ricardo Mejía řekl, že nedávno byly ve spojitosti se známým únosem ve městě Iguala na jihozápadě Mexika vydány čtyři zatykače na vojenské funkcionáře. „V tuto chvíli byly tři z nich splněny a máme tři zadržené, včetně tehdejšího velitele 27. pěchotního praporu,“ řekl Mejía na tiskové konferenci.

Předchozí mexická vláda tvrdila, že únosy má na svědomí místní zkorumpovaná policie společně s místním drogovým gangem. Po přezkoumání případu náměstek ministra vnitra v srpnu řekl, že šest pohřešovaných studentů bylo ještě živých předáno Rodríguezovi, který nařídil jejich zabití.

Zmizení studentů zvedlo v Mexiku velkou vlnu demonstrací, při nichž lidé požadovali objasnění případu. To se dodnes nepodařilo, stále není zcela jasný motiv činu a ani to, co se přesně stalo.

Případem se z iniciativy současné vlády zabývala i zvláštní komise, která v srpnu zveřejnila předběžné závěry, v nichž zmizení 43 studentů nazvala „státním zločinem“ a konstatovala, že nic nenasvědčuje tomu, že by studenti ještě žili.

Studenti pedagogické školy z Ayotzinapy, samí chlapci, zmizeli v noci z 26. na 27. září 2014 ve městě Iguala v jihomexickém státě Guerrero, když se chystali jet autobusy do mexické metropole na demonstrace. Vyšetřování ukázalo, že byli uneseni a zřejmě zavražděni. Našla se ale těla jen tří z nich.