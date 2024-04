50 hodin v USA. Americká cesta premiéra Petra Fialy krok za krokem

„Dobrý den, dámy a pánové, my za chvíli nastupujeme do letadla, odlétáme do Washingtonu na návštěvu USA…“

… Neděle 14. dubna, dvě hodiny odpoledne. Praha-Kbely, tiskový brífink Petra Fialy (ODS) před odletem do USA…

„… Co považuji za jedinou skutečnou záruku bezpečnosti, je euroatlantická spolupráce mezi USA a Evropou.“ premiér Petr Fiala (ODS) (ČT, 14. 4. 2024)

Ahoj Jano, slyším za tebou velký ruch, takže předpokládám, že sedíš na palubě vládního speciálu?

Přesně tak. Před chvílí jsem viděla, že do letadla přicházel i premiér Petr Fiala, takže za chvíli opravdu odlétáme.

Takže máme pár minut před startem…?

Přesně tak.

Vy jste do letadla nastoupili už v předstihu, a Petr Fiala teprve hovořil na své tiskové konferenci před odletem?

Hned po ní jsme nastoupili do letadla – je to tak pět, deset minut, co tisková konference skončila. Premiér zopakoval hlavní témata dvoudenní návštěvy USA, ať už je to bezpečnost ve světě, teď samozřejmě i otázka Blízkého východu, ale především Ukrajiny, potom byznys a česko-americké ekonomické vztahy. To je strategie na potkání s kongresmany. Potom také jaderná energetika – premiér zmiňoval například zkapalněný plyn, který z USA dovážíme.

Řekni nám prosím hlavní body návštěvy – setkání s prezidentem Joem Bidenem… A potom?

Ano, setkání má být v pondělí v 15 hodin odpoledne amerického času, to znamená v 9 hodin večer českého času. V pondělí večer se ještě setká s krajany na české ambasádě. V úterý začíná oficiální program projevem v Hudson Institute, což je americký think tank zaměřený na bezpečnostní a zahraniční politická témata. Potom se premiér přesune do Kongresu, kde má naplánováno setkání s předsedou Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem a také s dalšími členy kongresu. Tam by tak měl uctít památku Václava Havla, protože právě v Kongresu je jeho busta. Večer by měl ještě stihnout uctít památku prvního československého prezidenta, Tomáše Garrigue Masaryka, který má sochu v diplomatické čtvrti. Jak ale premiér zmiňoval, zatím – alespoň z americké strany – odsouhlasený program platí, ale vzhledem k útoku Íránu na Izrael je možné, že se některé body budou ještě měnit.

Je 14:15, máš před sebou tedy asi 8, 9 hodin letu. Letíte přímo do Washingtonu?

Letíme s mezi přistáním, takže to bude trochu delší cesta – zhruba 10 až 11 hodin.

Tak šťastný let a uslyšíme se, až budeš USA.

Dobře, děkuju.

Premiér ve Washingtonu

„Premiér Petr Fiala z ODS přistál ve Washingtonu (…) V 9 hodin večer zdejšího času se setká s prezidentem Joem Bidenem (…) Diplomaté tady ve Washingtonu potvrdili, že se má všechno odehrát podle předem dohodnutého plánu. (…) Návštěvu USA zahájil schůzkou s ředitelem CIA.“ (ze zpráv Českého rozhlasu a České televize, 15. 4. 2024)

Ahoj Jano, zdravím do USA. Je druhý den, v Praze pondělí večer. Odkud z USA mi voláš?

Teď ti volám z Briefing Roomu Bílého domu. Vyhlížím premiéra Petra Fialu, který by měl za chvíli dorazit. Venku prší, ale asi přestane, protože už vidím modrou oblohu.

Za pár okamžiků tedy dorazí Petr Fiala na audienci u prezidenta Bidena…

Přesně tak. Už vidím auto – začaly padat kroupy, to je možná jenom drobný detail. Právě v tuto chvíli Petra Fiala přijíždí do Bílého domu. Potom se v oválné pracovně setká s Joem Bidenem, a následně budou za účasti větších delegací ještě jednat.

Jak dlouho spolu budou mluvit? A jak se Fiala na setkání připravoval?

Jednání je v plánu asi na hodinu, ale uvidíme, jak to bude finálně, protože se posunul už i samotný začátek, zhruba o půl hodiny. Předtím, než Petr Fiala přijel, jednal Joe Biden i s iráckým premiérem. I toto jednání začalo o trochu později, takže to není výjimka.

A jak dlouho se na to připravoval? Ví to asi od začátku roku, alespoň podle toho, co nám říkal národní poradce Tomáš Pojar. Termín byl ale ze strany Bílého domu potvrzen až někdy v polovině března. Co jsem mluvila s týmem Petra Fialy, tak se na to intenzivněji připravoval poslední dva týdny. Zároveň byla v minulém týdnu mimořádná schůze sněmovny, byl kongres ODS… Prý se snažil najít každou volnou chvíli k tomu, aby se na to dnešní setkání a jednání mohl připravit.

Tak se nenech rušit, máš toho určitě hodně. Až český premiér dorazí, tak se zase spojíme…

Dobře. Zatím ahoj.

Mezi čtyřma očima

„Sledujeme živé záběry premiéra Petra Fialy, jak vstupuje do Bílého domu, za ním český velvyslanec v USA Miloslav Stašek a další členové delegace, kteří přicházejí na setkání s americkým prezidentem Joem Bidenem. Oproti původnímu plánu o 28 minut později.“ (ČT, 15. 4. 2024)

„Krátce jsme si s panem premiérem zavzpomínali, když přišel. Před 25 lety, téměř na den přesně, jsem se v Senátu zasazoval za přijetí České republiky do NATO. 25 let. Byl jsem docela chytrý chlap – nejlepší rozhodnutí, které jsme udělali. Jsme skvělí spojenci, kteří se sblížili a stali se silnějšími. Společně prohlubujeme obrannou spolupráci, zajišťujeme bezpečnost našich lidí, stejně jako modernizujeme vaše vojenské síly nákupem letounů F-35 a vrtulníků. Je prostě úžasné, co děláte.“ americký prezident Joe Biden (YouTube, The White House 15. 4. 2024)

„V roce 1968 jsem v ulicích svého města viděl ruské tanky a nechci to vidět znovu. Proto musíme Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak jen to bude možné. To je důvod, proč jsme zahájili iniciativu Česká munice. Ta Ukrajině velmi brzy dodá statisíce dělostřeleckých nábojů. Stane se tak v nejbližších týdnech a měsících. Česko je také zemí s největším počtem ukrajinských uprchlíků na obyvatele v Evropě, možná na světě. Mezinárodní situace je obecně velmi složitá a naše spolupráce je velmi důležitá pro stabilitu ve střední i východní Evropě.“ premiér Petr Fiala (ODS) (YouTube, The White House 15. 4. 2024)

Tak už jste byli v oválné pracovně, je to tak?

Ano, to je jediné místo, do kterého se novináři při takovýchto setkáních dostanou. Potom už delegace – kdy se k premiérovi a prezidentovi ještě připojí další členové – jednají bez přítomnosti novinářů. Je to pracovní jednání. Ale prvních zhruba deset minut, kdy se oba státníci setkali, kdy měl každý čas říct takovou úvodní řeč, tak u toho jsme mohli být i my jako novináři.

Takže jednání v tuto chvíli ještě pokračuje?

Ano, v tuto chvíli ještě pokračuje, a my opět čekáme v tiskové místnosti Bílého domu. Jsme nachystaní na to, abychom, až přijde premiér, což se může stát každou chvíli, a popíše nám, o čem jednali a jak konkrétně jednání vypadalo, zase mohli přinést a nahrát bezprostřední reakce.

První společná slova už padla. Nejsilnější mi přišla slova Petra Fialy o roku 1968, kdy mluvil o ruských tancích. Co sis zapsala ty?

Já jsem si v tu chvíli nezapsala nic, protože jsem projev nahrávala a natáčela. Potom jsem se ho snažila poslechnout. Joe Biden byl víc potichu, mluvil na začátku a kratší dobu. Petr Fiala na hlasitosti přidal, takže to bylo jednodušší. Oba samozřejmě mluvili anglicky bez tlumočníků. Mně přišlo zajímavé, že i Joe Biden v souvislosti s Ukrajinou zmínil to, že si Česko pamatuje, že se Rusko nezastaví na Ukrajině, a proto pokud se ruský postup nepodaří zastavit ostatním státům, je celý svět v nebezpečí.

Kromě toho, co už jsi zmínil, mi přišla pochopitelná a zajímavá taky zmínka o Madeleine Albrightové, bývalé americké ministryni zahraničí. Premiér Petr Fiala zmínil, že je to také někdo, kdo se narodil v Praze. Je to pochopitelné, protože jeden z darů, který Joe Biden od českého premiéra pravděpodobně dostane, je fotka Madeleine Albrightové společně s bývalým prezidentem Václavem Havlem. Mě asi překvapilo to, že projevy byly poměrně dlouhé. Nebylo to jen pár formálních slov na začátku. Už tam zazněly konkrétní věci, krátce se dotkli i ekonomických vztahů a pak taky samozřejmě obranné smlouvy s USA a nákupu letounů F-35, ale to byly spíš dvě, tři věty v závěru. Projev premiéra Petra Fialy byl postavený jako příběh, který se snažil odvyprávět.

Před příjezdem Fialy do Bílého domu jsme nestihli společně probrat jeho program před setkáním s Joem Bidenem. Fiala navštívil sídle CIA v Langley. To, že zavítá do Ústřední zpravodajské služby USA, jste se dozvěděli kdy?

Věděli jsme to už v době, kdy jsme se několik dnů před odletem setkali s tiskovým týmem Petra Fialy a ujasňovali si detaily cesty. Ač nejsou součástí oficiální delegace, připojili se k němu i šéfové všech třech českých tajných služeb. Byla tedy plánovaná, ale nebylo jisté, jestli se opravdu uskuteční. Zároveň zaznívá, že ze všech těch různých schůzek a jednání, která budou více diplomatická, politická, strategická, by mohla právě tato schůzka přinést nejkonkrétnější závěry. Zároveň ale platí, že se o nich nejspíš dozvíme jen velmi málo.

Říkala jsi, že jeden z darů je spjatý s Václavem Havlem. Těch darů je víc?

Ještě by tam měl být jeden dárek, a tím je skleněná kropenka od studentky Anny Martinkové, oceňované studentky UMPRUM. Je to pochopitelně v tradici českého skla, ale zároveň je to moderní design. Když nám tým Petra Fialy prezentoval, co do Bílého domu přiváží, zmiňovali to, že to má být podpora právě šikovných českých studentů. Zároveň se Petr Fiala možná trochu divil, jak moc novináře právě tento detail – to, co jako dar přiveze do Bílého domu – zajímá. Pro něj to není tak zásadní jako třeba témata, která chce na schůzce otevřít a která chce celou návštěvu diskutovat.

„Naši američtí přátelé jsou si dobře vědomi toho, že už i české firmy působí na americkém trhu, investují tady, zaměstnávají americké občany. Bavili jsme se o možnostech posílení této spolupráce. Tím hlavním tématem v tomto případě byla jaderná energetika, rozvoj jaderné energetiky…“ premiér Petr Fiala (ODS) (ČT, 15. 4. 2024)

Ahoj Matěji, tady Jana, nahrávám ti hlasovku, teď už z České ambasády ve Washingtonu. Hned po tiskovém brífinku premiéra po setkání s Joem Bidenem v Bílém domě jsme odjeli právě sem na ambasádu. Trochu se zpožděním tu premiéra čeká setkání s krajany a následně by měli tady ve Washingtonu zamířit na hokejový zápas. Myslím, že hraje Washington proti Bostonu, za který hrají i někteří čeští hráči. Pravděpodobně tam ale dorazí se zpožděním.

Premiér v Kongresu

„Druhý den návštěvy českého premiéra Petra Fialy z ODS v USA je ve znamení lobbování za větší pomoc USA Ukrajině (…) Premiér Petr Fiala míří do amerického Kongresu (…) Bude tam jednat se zástupci Republikánů i Demokratů (…) A to v době, kdy se ve sněmovně reprezentantů intenzivně řeší další finanční balíček pro Kyjev (…) Přijíždí český premiér, který nezastupuje jenom Česko, ale v této věci i podobně smýšlející země, a bude se snažit přesvědčit zákonodárce, aby pro tuto pomoc zvedli ruku.“ (ze zpráv Českého rozhlasu a České televize, 16. 4. 2024)

Jano, můžeme teď mluvit?

Sedím na chodbě kongresu, možná tu bude trochu hluk. Uvidíme…

Zkusíme to. Jste teď ve Sněmovně reprezentantů a budete se přesouvat do Senátu. Petr Fiala má dnes – tedy v úterý, kdy spolu mluvíme – velká jednání právě v americkém Kongresu. U nás už je zase pozdě večer, ale u vás je odpoledne. Sleduji teď živé vysílání z Kongresu v televizi a vidím, že Petr fiala zrovna mluví s Nancy Pelosiovou, bývalou šéfkou Sněmovny reprezentantů. Petr Fiala před ní vzpomenul její návštěvu Tchaj-wanu. To je tedy další bod, který teď vnáší do diskuze. S kým dalším se má Fiala v Kongresu setkat?

Tohle je už několikátá schůzka. Shodou okolností je to první schůzka, na které jsme my novináři mohli být přítomní aspoň na začátku. Nicméně asi nejdůležitější schůzka tohoto dne předcházela – byla to schůzka s předsedou Sněmovny reprezentantů, republikánem Mikem Johnsonem. Tam se právě dalo očekávat, že bude Petr Fiala nejvíce mluvit o tom, jaká je zkušenost ČR a Evropy s podporou Ukrajiny, a jak důležité pro něj i pro EU obecně je, aby i Kongres podpořil balíček pomoci Ukrajině.

Už jsem říkal, že se přesouváte ze Sněmovny reprezentantů do Senátu. Můžu tě zdržet ještě na dvě krátké otázky?

Já myslím, že to ještě zvládneme. Uvidíme. Zatím stojíme a čekáme. To je jedna z částí celé návštěvy, která se pro novináře stále opakuje, zatímco premiér a jeho delegace mají trochu víc napilno.

V pondělním rozhovoru pro Českou televizi, po jednání v Bílém domu, Petr Fiala řekl, že se necítí jako spasitel nebo někdo, kdo chce měnit věci. Chce prý jen kongresmanům sdělit svůj názor na řadu věcí. Nějaké cíle si ale asi stanovil, ne? I s ohledem na už několikrát zmiňovanou muniční iniciativu, přichází jako muž mluvící za evropský region, který se chce zuby nehty bránit ruské agresi. Američané ho tak vnímají?

Ti, se kterými se setká, samozřejmě sledují témata, jako právě pomoc Ukrajině. Tady hodně rezonují historická témata – Československo, okupace Československa, jména jako Tomáš Garrigue Masaryk, jeho žena Charlotta Garrigue Masaryková nebo Madeleine Albrightová… To jsou vzpomínky, které zmiňují právě ti lidé, se kterými se setkává, které premiér záměrně ve svých projevech znovu připomíná.

Na to má samozřejmě mluvit třeba o jaderné energetice nebo byznysových vztazích. Úplně jsem nezaznamenala výrazný zájem amerických médií, že by se návštěva objevila třeba na předních stranách některých deníků. Nicméně, co se týmu Petra Fialy podařilo, bylo třeba to, aby Financial Times zveřejnily jeho komentář k české muniční iniciativě. Takže možná je to spíš potom na konkrétních jednotlivých schůzkách, než že by to rezonovalo napříč celým Kongresem nebo celou americkou společností. Myslím, že takový dosah návštěva nemá.

Slyšel jsem už spoustu reakcí – že jde o navázání na masarykovskou a havlovskou tradici, že jsme výjimeční v tom, jak často naši politici jezdi do Bílého domu, což na druhou stranu může vypadat, že to je tak trochu rutina. Je spousta reakcí od vládních politiku i z opozice. Taky se říká, že boxujeme ve vyšší kategorii, že jsme důležitým partnerem USA. Jak to je? A už je na čase si říct, zda ta návštěva byla, nebo nebyla úspěšná?

Myslím, že postupně opadá nervozita nebo očekávání, jestli se schůzky vůbec uskuteční, jestli začnou včas, jestli na ně bude dostatek času, jestli se tam dostanou ke konkrétním věcem… Tohle si podle mě postupně odškrtávají, že se daří. Větší hodnocení od premiéra Petra Fialy jsme zatím neslyšeli. Už tu poskytl několik rozhovorů, ve kterých samozřejmě balancoval. Uvidíme, co ještě řekne na dnešní tiskové konferenci, která má být večer po tom, co zamíří do diplomatické čtvrti k soše Tomáše Garrigue Masaryka.

Jano moc díky, ať se daří. My si počkáme na bilanční tiskovou konferenci Petra Fialy a ty se mi pak, prosím, zase ozvi z letadla. Stačí, když pošleš hlasovku.

Zatím ahoj.

„… A my už teď živě míříme na tiskovou konferenci premiéra Petra Fialy…“

„Ta jednání byla velmi intenzivní, ten program byl opravdu nahuštěný, ale jsem rád, že to všechno vyšlo a že jsem měl možnost i u amerických zákonodárců tímto způsobem ČR reprezentovat.“ premiér Petr Fiala (ODS) (ČT24, 16. 4. 2024)

Ahoj Matěji, tady Jana, je asi 10 hodin večer amerického času. My už sedíme v letadle. Z Kongresu premiér zamířil k soše Tomáše Garrigue Masaryka v diplomatické čtvrti Washingtonu. Tam proběhl krátký ceremoniál, pak ho ještě čekala večeře s několika vybranými českými podnikateli, americkými investory. Myslím, že tam bylo i několik amerických zákonodárců. Teď nás čeká asi sedmihodinový let do Bruselu. Premiér tam chce jednat s generálním tajemníkem Jensem Stoltenbergem a taky společně s dánskou premiérkou a premiérem Nizozemska. Pak je tam ještě Evropská rada a ve čtvrtek bychom měli být doma.

