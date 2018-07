Polsko si připomnělo 550 let parlamentarismu. ‚Jsou to oslavy jeho konce,‘ kritizovala opozice vládu

„Nebudeme dělat stafáž ničení demokracie.” Tak tři polské opoziční strany zdůvodňují bojkot pátečního slavnostního zasedání obou komor parlamentu. Varšava si na něm připomíná 550 let polského parlamentarismu. Podle opozice je to výsměch vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS). Varšava 15:06 13. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Národní shromáždění v Polsku při příležitosti 550 let polského parlamentarismu | Foto: Rafał Zambrzycki | Zdroj: Kancelaria Sejmu

Velká akce ve stanu na nádvoří Královského zámku na Starém městě, poslanci, senátoři, projev prezidenta Andrzeje Dudy i předsedové parlamentů desítek zemí východní Evropy. Tak vypadalo páteční poledne ve Varšavě.

Samotný pronájem obřího stanu stál podle deníku Rzeczpospolita v přepočtu přes šest milionů korun.

Předsedkyně nejvyššího soudu v Polsku přišla do práce navzdory zákonu. ‚Chci bránit vládu práva,‘ prohlásila Číst článek

Pohyblivé datum

Zákonodárci si připomněli výročí uplynutí 550 let od svolání první schůze sněmovny, které se v roce 1468 účastnili poslanci zemských sněmů.

Samotné datum v polských médiích vzbudilo kontroverze. V roce 1993 totiž polský parlamentarismus slavil 500 let, o 25 let později je to už o 50 let víc. Současné vedení Sejmu totiž počátek parlamentarismu počítá od jiné historické události než to v devadesátých letech.

A letošní výročí shodou okolností připadá na rok, kdy si Polsko připomíná i sto let nezávislosti.

Velká akce ve stanu na nádvoří Královského zámku na Starém městě, | Foto: Filip Harzer

‚Oslavy konce parlamentarismu'

Páteční akce se odmítla zúčastnit velká část opozice. Podle Grzegorze Schetyny, předsedy Občanské platformy, největší opoziční strany totiž vládnoucí strana demontuje parlamentní demokracii.

„Dva a půl roku sledujeme, jak Právo a spravedlnost neustále porušuje a znevažuje ústavu. Zítřejší akce není ‚Národním shromážděním’, to jsou oslavy konce parlamentarismu a demokracie v Polsku,” řekl ve čtvrtek Schetyna s narážkou na fungování parlamentu a rozsáhlé reformy justice.

Opozice, kterou politici vládnoucího PiS považují za „totální”, si v pátek zorganizovala vlastní společné oslavy.

Siłą opozycji w Polsce jest jej zjednoczenie. Zjednoczenie pod sztandarami wolności i Konstytucji. To obecna opozycja wprowadzi rzeczywisty #PakietDemokratyczny i przywróci w naszym państwie ład i porządek demokratyczny. #KoalicjaObywatelska pic.twitter.com/5l51UolTgg — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) 13. července 2018

Duda: Vítězové voleb mají právo vládnout

„Je to nedostatek úcty k hostům a nedostatek úcty k Polákům,” vzkázal politickým protivníkům předseda Senátu Stanisław Karczewski z PiS. Jde podle něj o „infantilní politické chování”.

Do opozice se při slavnostním projevu na zámku opřel i prezident Andrzej Duda. „Proti vůli obyvatel vyjádřené ve volbách nelze protestovat. (...) Vítězné většině nelze odepírat právo na plnění programu.”

Události se účastnil i předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO. „Byl jsem upozorněn, že to bude opozice bojkotovat. To mě samozřejmě mrzí. (...) Vyhraje ten, kdo zůstane,” řekl Vondráček serveru iROZHLAS.cz ve čtvrtek po skončení summitu zástupců střední a východní Evropy ve Varšavě.