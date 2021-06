Největší námořní akce v dějinách. Vylodění v Normandii nově připomíná i britský památník

Risk je někdy skutečně zisk. Vydat rozkaz k největší námořní akci v dějinách a přitom vědět o nepřízni počasí a rozbouřeném moři, to chtělo skutečně velké odhodlání a odvahu. K úspěchu spojenecké armády v operaci Overlord přispěla i moderní technika a hlavně absolutní převaha. V Den D, od kterého je to v neděli přesně 77 let, se u pobřeží Normandie vylodilo na 200 tisíc vojáků a na to němečtí protivníci skutečně nebyli připravení.

