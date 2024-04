Na Slovensku přestala platit pravidla, policie si mě nezákonně lustrovala, popisuje slovenská novinářka

„Tito lidé si zaslouží jen pevnou ruku,“ říká na adresu redaktorů slovenské veřejnoprávní televize a rozhlasu (RTVS) předseda vládní Slovenské národní strany Andrej Danko. Hrozbám a útokům na sociálních sítích čelí i další novináři: „Atmosféra je vypjatá a vybičovaná. Byla jsem terčem nenávistných komentářů několik let a za poslední dva roky se to ještě zintenzivnilo,“ říká novinářka Zuzana Kovačič Hanzelová. Praha 22:13 10. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuzana Kovačič Hanzelová | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Reportérka deníku SME líčí, jak poté, co na dezinformační scéně došlo ke zveřejnění jejího telefonního čísla a adresy, vše vyvrcholilo tím, že ji na ulici napadl neznámý muž. „Je zajímavé pozorovat, že jakmile jsem se stáhla z obrazu, tak to výrazně pomohlo,“ poznamenává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Interview Plus Šárky Fenykové. Hostem je Zuzana Kovačič Hanzelová, slovenská novinářka

Žádnou velkou důvěru podle svých slov nemá ani v policii, které se pachatele nepodařilo dopadnout. Za největší problém ovšem považuje to, že po parlamentních volbách se k útokům přidali i vládní představitelé:

„Mají pod sebou všechny tajné služby. Po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové nás s manželem nezákonně lustrovali v policejních databázích, sledovali i mé kolegy. To vše dohromady vedlo k tomu, že jsem měla potřebu z toho na čas vystoupit,“ dodává Hanzelová.

„Vaši politici jsou opatrnější. Tomio Okamura je velmi odlehčená verze toho, co je na Slovensku mainstream.“ Zuzana Kovačič Hanzelová

Poukazuje i na to, že výhrůžky smrtí dostávala také prezidentka Zuzana Čaputová a neznámí lidé se několikrát pokoušeli proniknout do jejího domu.

„Začali tak mluvit i politici, dostalo se to do mainstreamu. Premiér Robert Fico hovoří o opozici jako o potkanech a novináře nazval prasaty,“ upozorňuje na legitimizaci hrubého slovníku.

Pellegrini lidsky zklamal

„Vaši politici jsou opatrnější v tom, kam jsou schopni zajít. Tomio Okamura je velmi odlehčená verze toho, co je na Slovensku mainstream,“ srovnává novinářka.

„Dezinformátor, který na mě shodou okolností útočí, natočil video, kde hajluje a vykřikuje nacistická hesla. A s ním mezi prvním a druhým kolem streamoval ministr vnitra mající pod sebou policii, která tohoto člověka vyšetřuje. Přestala platit základní pravidla a to způsobuje rozdělení společnosti,“ popisuje.

„Tipuji, že první na řadě budou novináři, druhý Brusel. Očekáváme frontální útok na veřejnoprávní televizi a rozhlas.“ Zuzana Kovačič Hanzelová

Hanzelovou lidsky zklamalo to, jakým způsobem v prezidentských volbách zvítězil Peter Pellegrini, který patří k nejdůvěryhodnějším slovenským politikům.

„Jsem přesvědčená, že by vyhrál i s pozitivní kampaní. Bohužel byl pragmatický, a aby si získal voliče Štefana Harabina, tak do toho musel jít. Lidsky mě to mrzí, protože těžko se proti tomu bojuje, když tak mluví i důvěryhodní politici,“ soudí.

Bude hůř

Očekává zároveň, že po odchodu Čaputové se situace dále zhorší a média se stanou hlavním terčem útoků.

Prezidentské volby vyhráli Pellegrini i Fico. Slováci dle premiéra dali najevo, že souzní s nastoleným směrem Číst článek

„Tipuji, že první na řadě budou novináři, druhý Brusel. Očekáváme frontální útok na veřejnoprávní televizi a rozhlas, být novinářem začíná být velmi nepříjemné. Je to obrovský konflikt, který my vůbec nevytváříme,“ zdůrazňuje.

Ve srovnání s veřejnoprávními médii v Česku prý nemá slovenská RTVS tak dobrou pověst, protože v minulosti podléhala politickým tlakům. Hanzelová se zároveň nedomnívá, že by její vysílání bylo nadměrně kritické vůči vládě a výhrady vůči jejímu fungování se neopírají o fakta.

„Můžeme vést debatu o tom, jak jejich práci zlepšit. Určitě by potřebovali více peněz, což tato vláda ihned po svém nástupu škrtla, a posílit nezávislost, což kabinet neplánuje. Naopak chce vytvořit radu, ve které budou ředitele volit jen vládní nominanti,“ naznačuje další vývoj slovenská novinářka.

Jak vidí budoucnost tradičních médií na Slovensku? Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus v audiozáznamu výše.