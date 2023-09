Dlouhé šaty, nebo náboženský symbol? Francie řeší zákaz abájí ve školách

Francouzská vláda zavedla zákaz nošení abájí, tedy dlouhých muslimských šatů, ve veřejných školách. Nové nařízení rozpoutalo ostrou celonárodní debatu o sekularismu, osobních svobodách a náboženských symbolech. Podrobnosti přináší americký deník The Washington Post. Svět ve 20 minutách Paříž 7:00 4. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Abáje nosí některé muslimky zejména na Blízkém východě a v severní Africe (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Francie se dlouhodobě zabývá otázkou, jaké místo má náboženství ve veřejném životě. Sekularismus je klíčovým pojmem ústavy a náboženské symboly, které jsou považovány za nápadné nebo okázalé, jsou od roku 2004 ve veřejných školách zakázány. Patří mezi ně islámské šátky, velké křesťanské kříže i židovské jarmulky, uvádí americké médium.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií

Ministr školství Gabriel Attal tento týden oznámil nový zákaz s tím, že veřejné školy mají povinnost dodržovat nejzákladnější principy republiky. Abáje, stejně jako khamí, tedy hábity, které nosí někteří muslimští muži, tak ministr přiřadil k ostatním zakázaným projevům vyznání jednotlivců. „Nemají v našich školách místo o nic víc než jiné náboženské symboly,“ uvedl Attal.

Konzervativní politici krok přivítali. Kritici a levicoví zákonodárci ale vládu obvinili z toho, že se snaží kontrolovat, co mohou ženy nosit, nebo že se pouze pokouší oslovit pravicové voliče. Někteří oponenti také namítli, že by bylo nepraktické, aby školy rozhodovaly o tom, co je abája a co jsou jen dlouhé šaty.

🔴 "L'abaya ne pourra plus être portée à l'école", annonce @GabrielAttal, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse



▶ #LE20H d'@ACCoudray pic.twitter.com/93bIbkSd02 — TF1Info (@TF1Info) August 27, 2023

Abáje nenosí všechny muslimky, ale některé, zejména na Blízkém východě a v severní Africe, je oblékají ze skromnosti. Róby mají obvykle tmavou barvu, jsou volné a zakrývají většinu ženského těla.

Francouzská rada muslimské víry, která zastupuje několik muslimských skupin ve Francii, ve svém prohlášení uvedla, že abáje mají různé podoby, jsou spjaty s arabskou kulturou a někteří je nesprávně považují za muslimský náboženský znak.

Svoboda, nebo sekularismus?

Někteří Francouzi na internetu vtipkovali, že správci škol a učitelé budou mít při prosazování nového zákazu nezáviděníhodný úkol rozlišovat mezi abájemi a běžnými dlouhými šaty.

Zákaz také rozděluje politiky, zejména levicové, a ukazuje, jak se zákonodárci snaží najít rovnováhu mezi francouzskými hodnotami svobody a sekularismu, komentuje situaci The Washington Post.

Zpátky do lavic, ale bez abájí. Francie rozšiřuje seznam zakázaných náboženských symbolů Číst článek

Některé školské odbory oznámení přivítaly. Odborový svaz zastupující ředitele škol ale požádal vládu o vyjasnění toho, co dělat s abájemi ve školách. Odboráři uvedli, že nejsou připraveni řešit zvýšený výskyt volných dlouhých oděvů mezi žáky a nechtějí sami rozhodovat, zda abáje představují nápadný náboženský symbol.

Ministr školství Attal uvedl, že vláda do roku 2025 vyškolí 300 tisíc pracovníků škol tak, aby byli obeznámeni s pravidly sekularismu a byli schopni je prosazovat.

Spory o to, co by mělo a nemělo být ve Francii zakázáno ve jménu sekularismu, se v posledních letech často objevují na pozadí zhoršujících se vztahů mezi francouzskými úřady a muslimskou komunitou v zemi, vysvětluje americký deník.

K nejznámějším incidentům došlo v roce 2016, kdy starostové několika francouzských měst a obcí zakázali na plážích burkiny, tedy celotělové plavky, které nosí některé muslimky.

Tento krok vyvolal pobouření zvláště proto, že byl vnímán jako snaha kontrolovat, co muslimky nosí, i mimo úřední prostory státu. Francouzská Státní rada, nejvyšší správní soud v zemi, zákazy nakonec zrušila, připomíná The Washington Post.