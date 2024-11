Protestující v Abcházii autem prorazili u parlamentu plot. Jsou proti, aby Rusové mohli koupit pozemky

Demonstranti v pátek autem prorazili plot u parlamentu v Suchumi, hlavním městě gruzínského separatistického regionu Abcházie, a vnikli do prostranství u parlamentní budovy, informují ruská agentura TASS a server Echo Kavkaza. Nepokoje vypukly v pondělí poté, co abchazský parlament začal projednávat návrh zákona, který by umožnil Rusům kupovat pozemky a nemovitosti v Abcházii.

Tbilisi 14:43 15. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít