‚Budu bojovat s padouchy.‘ Šestileté dívce s nevyléčitelnou nemocí se splnil sen, stala se policistkou

Teprve šestiletá Abigail Rose Ariasová z Texasu trpí Wilmsovým tumorem, zhoubným nádorem, který vzniká v ledvinách. Lékaři nedávno její rodině oznámili, že nemoc je nevyléčitelná. Malá Abigail se tím ale nenechala zastrašit a dál snila o tom, že se stane policistkou. To se jí nakonec opravdu splnilo. Místní policejní oddělení ji tento týden přijalo za čestného důstojníka. Freeport, Texas 21:11 8. února 2019 Abigail Rose Ariasová a velitel Freeportského policejního oddělení Ray Garivey. | Foto: Freeport Police Department | Zdroj: www.facebook.com/pg/freeportpolice

„Mám rakovinu. Padouši jsou v mých ledvinách,“ řekla Abigail ve čtvrtek v rozhovoru pro ABC News. Z nemoci už se jednou vyléčila, nyní se jí ovšem nádor vrátil a podle lékařů už se s ním nedá nic dělat.

Abigail byla během ceremoniálu oblečená v pro ni speciálně ušité policejní uniformě . | Zdroj: Freeport Police Department

Její příběh zasáhl velitele policejního oddělení v texaském Freeportu Raye Gariveye, s nímž se Abigail seznámila v loni prosinci, a z nichž se stali dobří přátelé. Když se mu dívka svěřila, že se chce stát policistkou, neváhal a rozhodl se jí sen splnit.

Upořádal proto slavnostní ceremoniál, během nějž se Abigail stala čestným důstojníkem Freeportského policejního oddělení.

Dorazila nejen Abigailina rodina, ale i policisté z celého Texasu. Dívka byla v jeho průběhu oblečená ve speciální dětské uniformě a stála na štaflích.

Ve své policejní přísaze mimo jiné slíbila, že bude „bojovat s padouchy“, dokud její rakovina jednou pro vždy neodejde.

„Její duch, její tvrdošíjnost, její touha přežít, to je to, v co věříme,“ řekl Garivey v rozhovoru pro CNN. „Její úžasný úsměv a touha bojovat s padouchy uvnitř ní... Chtěl jsem, aby se její sen splnil,“ dodal.