Nejhledanější muž na světě se po pěti letech objevil na videu. Vůdce Islámského státu slíbil mstu

Na jeho hlavu je vypsaná pohádková odměna, jeho teroristická organizace ztratila veškeré území a jeho dopadení cílem rozsáhlé mezinárodní operace. Přesto stále uniká. Řeč je o samozvaném chalífovi takzvaného Islámského státu Abú Bakrovi Bagdádím, který se znovu objevil na videu a už poněkolikáté rozptýlil spekulace o své smrti. Na videu slibuje nicméně pomstít bojovníky Islámského státu, kteří byli zabiti nebo uvězněni. Damašek/Bagdád 11:43 30. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vůdce takzvaného Islámského státu Abú Bakr Bagdádí se po víc než roce znovu ozval. Teroristé vydali video, na kterém komentuje aktuální dění | Foto: Islamic State Group/Al Furqan Media Network | Zdroj: Reuters

Nahrávka vypadá velmi autenticky, i když nezávisle ověřit pravdivost videa nelze, jak poznamenala agentura Reuters. Záznam zveřejnila propagandistická agentura IS Al-Furkán. Podle odborníků na terorismus ale panuje málo pochybností, že jde opravdu o prvního muže teroristické organizace.

Svědectví z poslední bašty Islámského státu: Vůdce teroristů jsem viděl na vlastní oči, čelil vzpouře Číst článek

Muž identifikovaný jako Bagdádí sedí na záznamu na koberci v černém oděvu duchovního, přes který má jakoby vojenskou vestu. Na hlavně má šátek a pomalu hovoří ke skupině svých stoupenců. Po boku má pušku.

„Ukazuje se jako ‚pokorný a skromný‘ ve srovnání s předchozím vystoupením, kde je vyobrazen ve velkolepém stylu. Tím dával najevo úspěchy své organizace, v podstatě stojící na světovém vrcholu,“ cituje americký deník The New York Times Laitha Alkhouriho, odborníka z organizace Flashpoint, která se zabývá globálním terorismem.

Dlouhá bitva

Bagdádí dále přiznává, že skupina sice přišla o takzvaný chalífát v Iráku a Sýrii, nicméně dodává, že bitva se Západem a jeho spojenci ještě zdaleka neskončila.

„Pravdou je, že bitva mezi islámem a jeho stoupenci a křižákem a jeho lidmi je dlouhou bitvou. Bitva o Baghúz skončila a ukázala brutalitu a barbarství křižáckého národa vůči muslimskému národu,“ říká Bagdádí. „Na druhou stranu (ale bitva) ukázala odvahu, statečnost a vytrvalost muslimského národa,“ dodává vůdce IS.

Islámský stát zveřejnil nahrávku, na které má mluvit jeho vůdce Bagdádí. Dosud se spekulovalo o jeho smrti Číst článek

Baghúz byla poslední vesnice pod kontrolou jeho stoupenců a v březnu padla. Také mluví o tom, že Islámský stát teď vede guerillovou válku a tvrdí například, že mu přísahali věrnost ozbrojenci z Mali a Burkiny Faso.

Bagdádí na nahrávce mluví také o aktuálních událostech. Zmiňuje například nedávné svržení dlouholetých vůdců Alžírska a Súdánu, nebo o teroristických útocích na Srí Lance, ke kterým se Islámský stát přihlásil.

Srílanské úřady ale viní z velikonočního masakru dosud málo známou islamistickou skupinu Národní Tavhíd Džamáat (NTJ), v jejímž čele stál místní radikální duchovní Zahrán Haším.

Střihy i audio

Část o Srí Lance je ovšem pouze v audiu a zní jinak, než jiné část. Je tedy možné, že byla dotočená později. V celém videu je navíc několik střihů a se mění i zvuk. Je tedy pravděpodobné, že nebylo točené najednou, nebo prošlo střihem.

I když přišel o území, boj proti Islámskému státu nekončí. Změnil se v běžnou teroristickou organizaci Číst článek

Ve videu ale není vysvětleno, proč přichází právě teď. Podle analytiků je ale vzkaz jasný: Islámský stát stále existuje, Bagdádí mu stále velí a mezinárodní síť džihádistů bude pokračovat v nepředvídatelných útocích, píše americký server The New York Times.

Bagdádí se přitom i v době vrcholné moci IS držel hodně stranou veřejné pozornosti. Na videu se objevil před 5 lety, když v Mosulské mešitě vyhlašoval chalífát a za celou dobu jeho trvání se objevilo jen 6 audio nahrávek - poslední v srpnu minulého roku.

Moc a morálka

Podle odborníků tak svědčí současné video o tom, že si chce udržet moc i po bolestivé porážce IS v Sýrii. „Bagdádí byl mimo pozornost tak dlouho, že jeho náhlé vystoupení slouží velmi pravděpodobně jak jako pozvednutí morálky pro podporovatele Islámského státu, tak jako katalyzátor pro jednotlivce nebo menší skupiny,“ citují The New York Times Colina P. Clarka z Soufan centra, které se zabývá mezinárodní bezpečností.

Clark navíc dodal, že nejde jen o udržení vedení nad Islámským státem v Sýrii a Iráku, ale také obecně nad různými odnožemi a přidruženými organizacemi.

V minulosti se objevilo několik spekulací na téma, zda je vůdce Islámského státu stále naživu. Podle bezpečnostních zdrojů se nejspíš ukrývá v nějaké odlehlé oblasti Iráku či Sýrie.

Nejhledanější muž na zemi

Za informace vedoucí k Bagdádího dopadení vypsali Američané odměnu 25 milionů dolarů (576 milionů korun), vůdce IS je tedy nejhledanějším mužem na Zemi.

Islámský stát byl na vrcholu moci v roce 2014, kdy 29. června vyhlásil na dobytém území na severozápadě Iráku a na východě a severu Sýrie takzvaný chalífát. V Iráku byl IS definitivně poražen v prosinci 2017, zahynulo nejméně 80 tisíc lidí.

V Sýrii byl Islámský stát v říjnu 2017 vytlačen arabsko-kurdskou milicí z města Rakka, které dříve sloužilo jako hlavní bašta IS v Sýrii. Na posledním zbytku území, obci Baghúz na východě Sýrie, byl ale Islámský stát poražen až letos 23. března.

Abú Bakr Bagdádí Bagdádí se narodil zřejmě roku 1971 v irácké Samaře. Vystudoval islámské právo, jeho tehdejší spolužáci ho popisují jako tichého a odtažitého akademika. Takovým zůstal i poté, co se přidal k násilnému džihádu někdy po roce 2003 a americkém vpádu do Iráku. Postupně se propracovával v hierarchii ozbrojených skupin, které se pak spojily do organizace Islámský stát v Iráku (Al Kájda v Iráku) v roce 2006, kde byl Baghdádí v nejužším vedení a v roce 2010 stanul v jejím čele. Mezitím strávil několik měsíců v americkém zajetí, ze kterého ho ale propustili s důvodem, že je málo významný. V čele irácké odnože Al Kájdy stál za řadou teroristických útoků a už tehdy na něj Američané vypsali odměnu. Nejdřív šlo o 10 milionů dolarů, nyní už 25 milionů. Vůdce IS je tedy nejhledanějším mužem na Zemi. Po začátku syrské občanské války se operace irácké odnože Al Kájdy organizace začali přesouvat i tam, což Bagdádího dostalo do sporů se syrskou pobočkou Al Kájdy, Frontou an-Nusrá a také s vůdcem celé organizace Ajmánem Zavahrím. Bagdádí nakonec zabral rozsáhlé území kontrolovaná dřív Nusrou a také část jejích bojovníků. Zároveň zpřetrhal vazby na Al Kájdu a v roce 2014 v Mosulu se prohlásil chalífou - nejvyšším duchovním i světských vůdcem muslimského světa.