,Aby se mohli vrátit a znovu žít.‘ Ukrajinský veterán staví rehabilitační centrum pro bývalé kolegy
Izjum, Bachmut nebo Kupjansk se stala symbolem nejtvrdších bojů a Maksym je všechny zažil na vlastní kůži. Po příjezdu zpět domů se bývalý vojáky ukrajinské armády pustil do další těžké mise – zajistit, aby návrat veteránů do civilu neznamenal konec, ale naopak nový start.
„Už čtvrtý rok dostávám zprávy, že kamarád přišel o nohu, jiný zase o ruku, někteří padli,“ říká pro Radiožurnál muž, který byl součástí útočného bloku, vždy byl proto na neprozkoumaných a potenciálně nebezpečných místech jako první. „Cítím to jako povinnost pomáhat těm, co se vrátili, aby mohli znovu žít,“ dodává.
Poblíž Ivano-Frankivsku na západě Ukrajiny proto spolu s kamarády založil Spolek veteránů válečných akcí, se kterým nyní staví nový zdravotnický komplex.
Na dvou stech metrech čtverečních bude nabízet podpůrné programy, rehabilitace a psychologickou pomoc. I prostřednictvím takzvaných adaptivních sportů – disciplín upravených pro lidi s tělesným postižením. K dispozici tak bude třeba kurz lukostřelby nebo tenisu na vozíčku.
„Každý veterán potřebuje něco jiného. Někdo víc psychologa, jiný zase rozcvičit ruce nebo celé tělo, v centru bude proto pro každého plán na míru. Nejde jenom o stroje, ale o prostředí, kde se může člověk zase nadechnout a obnovit psychické i duševní zdraví,“ líčí.
Peníze získává spolek z darů
Spolek zatím dokončil stavbu základů, brzy se chystá položit střechu. Peníze na materiál získává z darů nebo různých benefičních akcí.
V polovině září chystá i speciální aukci. Dražit se budou třeba rukavice boxera Oleksandra Usyka nebo šavle a přilba šermířky Olhy Charlanové, medailistky z loňských olympijských her v Paříži. Výtěžek aukce má zaplatit vnitřní vybavení a trenažéry nového centra. Podle Maksyma je ale tohle jenom začátek.
„Budujeme komunitu, aby se veteráni po návratu z války neztratili v civilním životě a našli v něm svoje místo,“ uvádí.
Další krok je zaměstnávání. Spolek připravuje systém, který propojí veterány a jejich dovednosti s firmami ochotnými dát jim práci. Cílem je citlivá, rychlá reintegrace bez stigmat. „Chci, aby ti, kdo přežili, zakládali rodiny a cítili podporu. Aby věděli, že nejsou sami. Jsme národ. Držíme při sobě.“
Přesné datum dokončení centra zatím Spolek veteránů útočných akcí nemá. Podle Maksyma je ale důležitá už jen to, že pro stovky žen a mužů na frontě vzniká šance znovu žít, a ne jen přežívat.