‚Administrativní chyba.‘ Muž omylem deportovaný do centra pro teroristy se může vrátit do USA

Zástupci americké vlády uvedli, že Abrego García deportován do Salvadoru kvůli administrativní chybě (ilustrační foto) | Foto: Jose Cabezas | Zdroj: Reuters



Americká soudkyně rozhodla, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa musí do tří dnů vrátit do Spojených států muže z Marylandu, kterého neprávem deportovala do Salvadoru, píše agentura Reuters. Administrativa tvrdí, že salvadorského přistěhovalce, který žil v USA legálně a měl pracovní povolení, deportovala omylem.