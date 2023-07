AfD vychytává nálady společnosti, která je unavená z krizí, říká k popularitě německé stany politolog

V Magdeburgu druhým dnem pokračuje sjezd Alternativy pro Německo. Popularita této strany v Německu roste. Podle minulý týden zveřejněného průzkumu agentury Insa je AfD v preferencích s 22 procenty druhá, jen čtyři procentní body za opoziční CDU a s náskokem před stranami vládní koalice. „Podle průzkumů je to silná strana, ale nikdo s ní nechce vládnout,“ říká politolog Lukáš Novotný z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústní nad Labem. Rozhovor Magdeburg 20:05 29. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alice Weidelová, spolupředsedkyně Alternativy pro Německo, hovoří na pódiu v den volebního shromáždění v Magdeburgu | Zdroj: Reuters

Vrcholní představitelé AfD při zahájení sjezdu působili dost sebejistě. Zaznívala slova tom, že AfD je připravena převzít vládní zodpovědnost a že v příštích volbách postaví kandidáta na místo kancléře. Je toto sebevědomí na místě? Opravdu se z AfD stává tak silná strana, že může mít své zástupce ve vládě?

Soudě podle průzkumů je to silná strana. Ale je potřeba vidět i to, že s nimi nikdo aktuálně nechce vládnout. Teď trochu zvířil mediální prach předseda CDU, který se opatrně snažil naznačit, že by kooperace mohla připadat v úvahu třeba na komunální úrovni. Ale opravdu se se zlou potázal a i mezi straníky to vyvolalo dost silný odpor.

Koho AfD oslovuje a jaký má potenciál? Liší se pozice AfD ve východních a západních zemích?

Ve východních zemích, to znamená v nových spolkových zemích, je strana silnější než ve staré Spolkové republice. Oslovuje prvotně antisystémové voliče, což vede k tomu, že se na východě více extremizuje, a je pak i bedlivě sledována německou kontrarozvědkou.

Oslavuje ale i obecně nespokojené voliče. Ona velmi zajímavým způsobem vychytává nálady ve společnosti, která je unavena z několikerých krizí, které se v Německu projevují.

A řekl bych, že oslovuje i lidi s obavami. Je to strana, která pracuje se strachem, ať už je to například strach z války. Teď nově Německem projíždí klip, který byl zadán ruskou stranou. Policie namaršíruje do bytu, ten byt v podstatě vybílí, všechno z něj odnese, a přibije na zeď obraz prezidenta Ukrajiny Zelenského. Rodina tam zůstane sedět sama na židlích.

To má být symbol toho, že Německo platí válku a samo chudne. Zde je přímá návaznost na Alternativu pro Německo. Dlouhodobým tématem je samozřejmě také migrace a šíření strachu z neřízené migrace.

Jedním z hlavním témat sjezdu jsou přípravy na evropské volby. V podkladech pro sjezdové usnesení se přitom objevuje formulace o řízeném rozpuštění Evropské unie. Spolupředsedkyně strany v televizi ZDF mluvila o přesunu kompetencí z unijní úrovně členským státům. Jakou podporu tyto postoje v Německu mají?

Mají velkou podporu sympatizantů AfD. My tomu v teorii evropské integrace říkáme spillback efekt, to znamená, že je tady snaha ubrat Evropské unii kompetence. Přesto si myslím, že cílem AfD nadále zůstává z Evropské unie vystoupit. To je zřejmé.

Dlouhodobě ukazují na to, že Němci jsou nejvýznamnějšími plátci do rozpočtu Evropské unie a nic z toho nemají, a je proto potřeba z Evropské unie vystoupit. To bylo to, co stálo u zrodu Alternativy pro Německo.