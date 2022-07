Aféra Uberu s lobbováním u politiků je příliš rozsáhlá. Jsem zvědavý co vyvolá, říká redaktor Koubský

Dopravní společnost Uber, která rozhýbala i náš svět taxikářských služeb, často vědomě porušovala zákony a lobbovala u politiků. Vyplývá to z interních dokumentů, které utajený zdroj předal britskému deníku The Guardian a sdružení International Consortium of Investigative Journalists. „Nečekal jsem, že celá záležitost půjde takto daleko a vysoko,“ říká v pořadu Online Plus redaktor Deníku N Petr Koubský. Online Plus Praha 23:34 15. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít společnost Uber | Foto: Andrew Kelly | Zdroj: Reuters

Uber měl podle uniklých materiálů v letech 2013 až 2017 ovlivňovat nejen politiky ve 40 zemích včetně Česka – je mezi nimi i francouzský prezident Emmanuel Macron nebo eurokomisařka Neelie Kroesová, která měla ve své gesci digitální agendu.

Podle Koubského měl Uber kontakty i se současným německým kancléřem Olafem Scholzem.

„To, že Uber velmi silně lobbuje a přitom využívá i různé zákeřné metody nebo že nehledí na platné zákony a pravidla, to byla obecně známá informace. Jen se to vždy uvádělo v souvislosti s minulým vedením firmy, ne s tím současným – a je to tak i teď, protože jde o únik, který končí v roce 2017,“ popisuje redaktor s tím, že je zvědavý, jaký postoj zaujme vedení nové.

„Uber se nemůže tvářit, že za své předchůdce nenese žádnou odpovědnost. To je neúnosné.“ Petr Koubský

„Protože tvářit se, že za své předchůdce nemůže a nenese žádnou odpovědnost – to je asi neúnosné,“ dodává. Vedení se ale přesně takto zachovalo – vydalo prohlášení, že minulé činy naprosto nesouvisí s tím, jaká je firemní kultura a pravidla dnes a že jde čistě o minulost.

„To je pěkná věc jako vystřižená z příručky krizové komunikace. Myslím, že tato aféra je příliš velká a rozsáhlá, než aby se dala tímto způsobem ustát. Je také otázka, jak velké politické zemětřesení to zejména v Evropě vyvolá. Protože toto není záležitost, která skončí do ztracena,“ myslí si Koubský.

Uber vyhání čerta ďáblem

Podle šéfredaktora serveru Lupa.cz Davida Slížka ale Uber pomohl posunout naše taxikáře do 21. století, protože až dosud si s nimi politici nevěděli moc rady. Koubský ale jejich počínání přirovnává k vyhánění čerta ďáblem.

„Není tady jen ten problém, že patrně uplácel politiky a chodil za hranu, když vědomě nechával jezdit řidiči bez licence atd. S Uberem je i ten problém, že se velice nepěkně choval i k řidičům, ke svým zaměstnancům, které silně existenčně ohrožuje, pokud pro něj pracují.“

„To je další část příběhu, kterou je potřeba vyslovit, pokud máme firmu spravedlivě zhodnotit. A jestli se má taxikářská branže zreformovat směrem k průhlednosti, čistotě, lepšímu fungování ze strany zákazníka i řidiče – a bylo by to velice žádoucí –, tak toto nebude ta správná schůdná cesta,“ míní Koubský.

Razantní start-upová filozofie Uberu ve stylu: Vše rozbij a pak znovu poskládej, je podle redaktora už všude na ústupu.

„Navíc pokud jde o léta 2013 až 2017, tak ve světě internetového podnikání to je skoro středověk. Mezitím se stalo plno jiných věcí jako například odhalení okolo Facebooku a podobně, což tvář tohoto oboru trochu změnilo.“

„Přestává to být atraktivní nejen pro samotné firmy, ale i investoři k tomu začínají být poněkud zdrženliví, což je samozřejmě rozhodující. Čili toto je připomínka časů, které už pomalu pomíjejí,“ uzavírá Petr Koubský.

