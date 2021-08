Američtí Afghánci demonstrovali před Bílým domem v USA. Kritizují Tálibán i vládu Spojených států

Uvnitř řešil prezident Joe Biden kritickou situaci a před Bílým domem se sešli ti, kterých se osobně dotýká. Na demonstraci vlály černo-červeno-zelené vlajky a rozléhaly se afghánské melodie, hesla i požadavky. Transparenty hlásaly například „Bidene a Trumpe, zradili jste nás“.

„Ani ti Afghánci, kteří dostali americké vízum, se nemohou bezpečně dostat přes Tálibán na letiště. Chceme pro ně lepší ochranu, stejně jako pro ty, co už jsou tady. Ať sem dostanou co nejvíc uprchlíků,“ říká Diana, jedna z organizátorek protestu.

„Lidi tam každý den umírají a tady mezi námi nepotkáte nikoho, kdo by neznal aspoň jednu oběť Tálibánu. Chceme, aby mezinárodní komunita přijala terorizované ženy a děti,“ dodává demonstrantka.

Diana ale zároveň americké vládě vzkazuje, ať už dá z Afghánistánu ruce pryč. „Nikdo nechceme americké vojáky v naší zemi, aby začali další válku. Budeme radši za podporu pro náš odboj.“

Ten už podle zpráv z Afghánistánu vytlačil Tálibán z horské oblasti nad Kábulem. Afghánci tady u Bílého domu považují za nehoráznost, že Joe Biden dává vinu za rychlý postup Tálibánu jejich krajanům. A sami jsou velmi kritičtí naopak vůči americkému prezidentovi.

Impeachment prezidenta Bidena?

Další z demonstrujících, americký Afghánec Zabi, kritizuje především současnou vládu Spojených států. „My z toho stoprocentně viníme Bidenovu administrativu. Naši tlumočníci se starali o to, aby se američtí vojáci vrátili za svými rodinami, a Amerika je teď nechala ve štychu. Přitom je to armádní heslo – ‚Nikoho nezanecháme osudu‘,“ míní.

„Biden opustil zemi tak, že lidi šplhali na letadla zvenčí a padali z nich. Tak se bojí Tálibánu. Mám v Afghánistánu rodinu a přátele. Všichni se schovávají. Nemůžu ani popsat, jak mi je, sledovat, jak se mé země chopila teroristická organizace. Co to začalo, tak pořádně nespím. Jsme rozhněvaní, naštvaní,“ popisuje demonstrant.

Zazněl i požadavek impeachmentu Joea Bidena. „Rodiny včetně dětí umírají na ulici, protože to Bidenova vláda zvorala. Na Bidena by za tenhle velký zločin měli podat ústavní žalobu!,“ dodává rozhořčeně Zabi.

Podle Diany ale nejde pouze o současnou administrativu. „Neřekla bych ale, že je to jenom Bidenova chyba. Je to i chyba předchozích vlád. Trvalo to roky, a co z toho zůstalo? Jakmile odešli, všechno se zhroutilo. Spojeným státům šlo od začátku o jejich vlastní zájmy.“