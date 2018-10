Babiš ke zprávě Lidových novin o Afghánistánu: Úniky informací jsou nepřijatelné, musí se prošetřit

„Žádal jsem už včera (ve středu) pana ministra Metnara, aby se to prošetřilo, protože je to zkrátka nepřijatelné,“ řekl Babiš na tiskové konferenci v Bruselu k informaci, kterou přinesly středeční Lidové noviny. Uvedly, že prostějovští výsadkáři zneškodnili spolupachatele srpnového útoku na tři Čechy v Afghánistánu, a to s odkazem na tři nejmenované zdroje. Podle nich byl při odvetné misi jeden pachatel zabit a dalšího zajali. Brusel 12:07 18. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Úniky informací se musí vyšetřit, to není přijatelné, aby tyto otázky bezpečnostního charakteru, které můžou ohrožovat naše vojáky, unikly do médií. To je nepřijatelné,“ řekl Babiš.

Podle něj by určité armádní a bezpečnostní otázky neměly být přístupné veřejnosti. „Zkrátka jsou věci, a hlavně v rámci armády nebo v rámci našich bezpečnostních struktur, které by se i v zájmu veřejnosti, našich lidí a našich vojáků nebo policistů neměly objevovat na veřejnost,“ řekl premiér.

Zpravodajství prověřuje únik

Nemáme indicie, že by to byla vendeta. Byl to útok na koaliční vojáky v Afghánistánu, řekl generál Číst článek

Ve středu večer se navíc stalo dalších pět českých vojáků terčem útoku. Jeden byl zraněn těžce, po operaci je mimo ohrožení života. Další voják zůstává v nemocnici.

Tři vojáci byli z nemocnice propuštěni a vrátili se k jednotce. Atentátníci zaútočili poblíž základny v Bagrámu automobilem naloženým výbušninami na obrněný automobil českých vojáků.

Deník N uvedl s odkazem na dva anonymní zdroje z armády a zpravodajské komunity, že Vojenské zpravodajství začalo vyšetřovat únik informací o tajné akci českých speciálních sil v Afghánistánu.