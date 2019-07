Ministr zahraničí Petříček navštívil Afghánistán, ocenil práci českých vojáků

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček navštívil Afghánistán dva měsíce před tamními prezidentskými volbami. Setkal se s českými vojáky a jednal i s afghánskými politiky. Ministr se vyslovil pro stabilizaci regionu a ocenil práci českých vojáků. Začátek jeho návštěvy zkomplikovaly útoky v Kábulu, k nimž se přihlásilo radikální hnutí Tálibán a při nichž zemřelo přes deset lidí. Kábul 11:05 27. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí Petříček během setkání s českými vojáky v Afghanistánu. | Zdroj: Twitter ministra zahraničí Tomáše Petříčka.

Afghánistán čekají v září prezidentské volby, v nichž kandiduje také premiér Abdulláh Abdulláh, který se s český ministrem sešel. Přiznal, že situace v Afghánistánu i širším regionu je komplikovaná.

Petříček k tomu poznamenal, že vyřešit to lze jedině prostřednictvím mírových jednání zástupců celé afghánské společnosti. „Je to především vnitrostátní proces, ale mezinárodní společenství ho musí podpořit a zodpovědně se musí chovat i klíčoví hráči v regionu. Země má obrovský potenciál, ale dokud nebude bezpečná, nemůže ho využít,“ sdělil ministr.

Útok v Kábulu

Afghánský premiér ocenil českou pomoc v rámci koaličních jednotek i pomoc v civilní sféře. Omluvil se Petříčkovi rovněž za komplikace, které provázaly začátek jeho návštěvy. Při pumových útocích v Kábulu zemřelo ve čtvrtek 12 lidí.

Vrátil se k nim při jednání s Petříčkem i afghánský ministr zahraničí Salahuddín Rabbání. „Dnešní útoky bohužel opět ukázaly, že se Tálibán nezměnil, nechce mír a stabilitu, i když říká opak,“ sdělil.

Při jednání s ním se Petříček zmínil o tom, že se Češi neúčastní jenom přímo operací, ale jsou zapojeni i do výcviku pilotů nebo do oprav vrtulníků. „Ano, výcvik pilotů pro nás hraje klíčovou roli, je velmi užitečný a já doufám, že bude pokračovat i do budoucna,“ sdělil Rabbání.

S českými vojáky se ministr sešel v Kábulu i na základně v Bagrámu, kde Češi působí. Ministr sdělil, že si vyslechl ocenění Čechů a jejich práce „několikrát od generálů NATO i od zástupců afghánské vlády“.

V Afghánistánu slouží 350 Čechů, takže jde o dlouhodobě největší zahraniční misi české armády. Češi v zemi působí 17 let a za tu dobu zahynulo 14 českých vojáků, což jsou největší ztráty z českých zahraničích misí. Tu nejtragičtější způsobil před pěti lety sebevražedný útok na hlídku poblíž základny v Bagrámu. V jeho důsledku zemřelo pět Čechů.

Tomáš Petříček

@TPetricek Včera jsem se vrátil z Afghánistánu. Je to krásná země s velkým potenciálem, který nemůže využít. Situaci lze řešit jen mírovými jednáními - o ta musí stát celý 🇦🇫, mezinárodní společenství i klíčoví hráči v regionu! Tálibán ale ve čtvrtek nedaleko od nás opět vraždil nevinné. 😧 2 8