V Afghánistánu mám tři další děti. Bojím se o ně, říká žena, kterou evakuovala česká armáda

V srpnu se v Afghánistánu dostalo k moci radikální hnutí Tálibán. Americké vojenské jednotky se urychleně stáhli ze země a s nimi i jejich západní spojenci. S sebou brali i místní spolupracovníky, pro které přestalo být v zemi bezpečno. Česká armáda do Kábulu vypravila postupně tři letouny a evakuovala spolu s českými občany 169 Afghánců, především armádních tlumočníků a jejich rodin. Praha/Kábul 13:43 11. prosince 2021

„Bylo to opravdu těžké. Dvakrát se nám to nepovedlo, ale až napotřetí, když česká armáda otevřela jiný gate. V Afghánistánu zůstali další mé tři děti, dva synové a dcera. Bojím se o jejich bezpečnost, takže se je snažíme dostat sem do Česka,“ říká pro Český rozhlas Plus jedna z Afghánek.

Své příjmení nechce z bezpečnostních důvodů zveřejňovat. Byla jednou z posledních, kterou česká armáda evakuovala.

Teď se je snaží u nás ubytovat Správa uprchlických zařízení, ale podle oslovených neziskových organizací se dost nesnaží.

Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek říká, že efektivnější by bylo, kdyby se stát v této věci obrátil i na neziskové organizace, které umějí lépe pracovat v terénu a jsou více provázané s místní komunitou.

„Je potřeba se spolehnout na místní aktéry, oběhnout místní firmy, pobavit se s městy tam, kde ti lidé žijí, jestli by nebylo možné se tam ucházet třeba o sociální bydlení. Státní integrační program funguje docela dobře v tom, že umožňuje nabídnout kauci na nájemní bydlení u všech státem uznaných azylantů nebo držitelů doplňkové ochrany.“

„V minulosti jsme pro klienty pod smlouvou s ministerstvem vnitra sháněli dennodenně volné byty pro rodiny s dětmi nebo i pro jednotlivce v Praze a dalších městech. A docela se nám v tom dařilo. Takže moc nerozumím, proč si v současné době dělá ministerstvo vnitra vše v podstatě samo – a celkem pochopitelně jim to nejde,“ dodává Rozumek.

