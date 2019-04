‚Nesloužilo by spravedlnosti.‘ Tribunál v Haagu odmítl vyšetřování válečných zločinů v Afghánistánu

Mezinárodní trestní soud v Haagu v pátek zamítl žádost prokurátorky, aby zahájil vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti údajně spáchaných od roku 2003 v Afghánistánu americkou armádou, pracovníky Ústřední zpravodajské služby (CIA), afghánskou armádou a hnutím Tálibán. Soud o tom informoval v tiskové zprávě. Haag 15:31 12. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezinárodní trestní tribunál v Haagu | Foto: Pavel Novák

„Soudci se rozhodli, že vyšetřování situace v Afghánistánu by v tomto stadiu nesloužilo zájmům spravedlnosti, a proto žádost zamítají,“ uvedl v prohlášení soud. Vyšetřování a stíhání by podle soudců pravděpodobně za současné situace nebylo úspěšné, neboť dotčené strany včetně Spojených států a protivládních bojovníků v Afghánistánu by se soudem nespolupracovaly.

Prokurátorka Fatou Bensoudaová požádala o vyšetřování údajných zločinů v Afghánistánu v listopadu 2017. Bylo to tehdy poprvé, co učinila kroky namířené proti Washingtonu.

Přestože Spojené státy nejsou členy trestního soudu, mezinárodní tribunál může soudit jejich občany za zločiny spáchané na území členských zemí. Americké síly Bensoudaová podezřívá ze znásilňování a mučení zajatců, afghánskou armádu z válečných zločinů a Tálibán ze zločinů proti lidskosti.

Úkolem Mezinárodního trestního soudu v Haagu je pohnat k odpovědnosti pachatele válečných zločinů, genocidy a zločinů proti lidskosti. Smlouvu o zřízení soudu z roku 2002 USA neratifikovaly. Tehdejší prezident George Bush mladší s vytvořením soudu nesouhlasil, jeho nástupce Barack Obama měl ale v úmyslu s Haagem spolupracovat. Tribunál mimo jiné neuznávají ani Čína, Izrael a Rusko.