Francie a Británie chtějí vytvořit v Kábulu bezpečnou zónu. Jednat budou s USA, Ruskem a Čínou

Francie a Británie v pondělí vyzvou OSN, aby byla v afghánské metropoli Kábulu vytvořena bezpečná zóna. Ta by měla mezinárodnímu společenství umožnit pokračovat v humanitárních operacích a v evakuacích ohrožených lidí z Afghánistánu a zároveň by mu umožnila dál vyvíjet tlak na radikální islamistické hnutí Tálibán. V rozhovoru s listem Le Journal du Dimanche to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Paříž 12:18 29. srpna 2021

V pondělí se sejde pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN, tedy Velká Británie, Francie, USA, Rusko a Čína, k jednání o situaci v Afghánistánu, kde se v polovině srpna ujal moci Tálibán.

„Londýn a Paříž pracují na návrhu rezoluce, která by v Kábulu stanovila bezpečnou zónu pod kontrolou OSN, aby mohly pokračovat humanitární operace,“ prohlásil Macron pro Le Journal du Dimanche.

V Kábulu v těchto dnech končí evakuace cizinců a jejich afghánských spolupracovníků, kteří prchají ze země v obavách z bojovníků hnutí Tálibán. Na bezpečnost evakuací dohlížejí na kábulském letišti američtí vojáci, kteří se mají na základě dohody mezi USA a Tálibánem stáhnout do 31. srpna.

Většina zemí, včetně Británie a Francie, již evakuační operaci ukončila, ačkoli se jim nepodařilo dostat do bezpečí všechny Afghánce, kteří jsou podle nich v ohrožení.

Francouzský prezident v sobotu řekl, že už byly zahájeny rozhovory s Tálibánem o ochraně a evakuaci zranitelných Afghánců po 31. srpnu. Paříž v tomto ohledu spoléhá na pomoc Kataru.

Podle Macrona má Katar díky svým dobrým vztahům s Tálibánem šanci zorganizovat další evakuace nebo obnovit některé letecké spoje, které fungovaly před nástupem Tálibánu.

Macron uvedl, že by mělo jít o cílené evakuace, které by se neprováděly přes vojenské letiště v Kábulu jako ty stávající. „Uvidíme, zda by se tak dělo přes civilní letiště v afghánské metropoli, nebo přes sousední země,“ dodal francouzský prezident.