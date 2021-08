ONLINE: Letiště v Kábulu je opět v provozu. Biden slíbil na pomoc uprchlíkům 500 milionů dolarů

Letiště v afghánském Kábulu je opět v provozu. Příletům několik hodin bránily davy Afghánců na přistávací ploše, kteří se za každou cenu snažili opustit zemi, uvedla agentura Reuters. Afghánským uprchlíkům slíbil pomoc i americký prezident Joe Biden, na jejich pomoc se rozhodl vyčlenit 500 milionů dolarů, oznámil Bílý dům. Kábul 6:29 17. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Davy na kábulském letišti jsou viditelné i na satelitních snímcích | Foto: Maxar Technologies | Zdroj: Reuters

Záchranný fond bude podle vyjádření na oficiálních stránkách Bílého domu vytvořen za účelem „neočekávané a urgentní potřeby uprchlíků, obětí konfliktu a dalších lidí, kteří jsou kvůli situaci v Afghánistánu v ohrožení“.

Krok přichází jen několik hodin poté, co Biden ve svém televizním projevu bránil rozhodnutí americké administrativy stáhnout z Afghánistánu vojenské jednotky. Uvedl, že pokud by USA nedodržely dohodu Trumpovy administrativy, riskovaly by obnovení ozbrojeného konfliktu s Tálibánem. Na jakékoliv útoky na americké občany během evakuace však Spojené státy odpoví silou, dodal.

Američtí vojáci momentálně kontrolují letiště v Kábulu, odkud západní země evakuují své diplomaty a jejich afghánské spolupracovníky. V noci z pondělí na úterý na letišti přistálo americké letadlo C-17, na jehož palubě byli další vojáci, kteří mají s evakuacemi ze země pomáhat.

Chvíli po americkém letounu přistál i stroj německé armády A400M, který má převézt cizince a místní zaměstnance ambasád do uzbeckého Taškentu. Znovuotevření letiště oznámilo vedení Pentagonu.

Spojené státy chtějí udržet své diplomatické zastoupení na kábulském letišti a pokračovat s evakuací tak dlouho, dokud to bude bezpečné. Další vztahy USA a Afghánistánu budou záležet na „chování Tálibánu“.