Kábulem otřásla další exploze. Úder rakety si vyžádal dva mrtvé a tři zraněné, informují agentury

Spojené státy v noci na neděli varovaly, že u kábulského letiště hrozí další teroristický útok. Západní země na letišti ukončují evakuační operace, které byly zahájeny po nástupu islamistického hnutí Tálibán k moci v polovině srpna.

Do bezpečí se dopravují hlavně cizinci a jejich afghánští spolupracovníci. Ke čtvrtečnímu atentátu se přihlásila teroristická organizace Islámský stát-Chorásán, která je nepřítelem Západu i Tálibánu.

Updates:



A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s