‚Víc zbraní, střeliva a zásob.‘ Nejvýznamnější protitálibánský rebel Masúd hledá pomoc ve Francii

Kdo bude prezidentem Estonska? Registrace zájemců končí, podmínky dosud splnit jediný kandidát

Spisovatel, někdejší ministr obrany a diplomat Jaak Joerüüt nedávno napsal, že „volby s jediným kandidátem náleží do éry Sovětského svazu“. „Je to neetické, ale s podivem by to bylo legální,“ uvedl.