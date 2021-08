Poměrně velké množství zraněných jsou děti, říká poradce afghánské mise Lékařů bez hranic

Afghánistán se ocitl v moci Tálibánu, více než 39 milionů Afghánců ovšem stále potřebuje životně důležitou lékařskou péči. Organizace Lékaři bez hranic v zemi i přes ztížené bezpečnostní podmínky zůstala a nadále provozuje všechny své nemocnice a klinky. Vittorio Oppizzi, poradce afghánské mise Lékařů bez hranic pro iROZHLAS popisuje, jak se práce zdravotníků v souvislosti s boji a mocenskými změnami v zemi proměnila. Kábul 18:04 26. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vittorio Oppizzi, operations adviser Lékařů bez hranic pro Afghánistán | Foto: Vittorio Oppizzi

Bezpečnostní situace se v Afghánistánu proměňuje ze dne na den. Zatímco jsme byli v minulém týdnu svědky svižné evakuace všech cizinců a zahraničních organizací, nyní celý svět upírá oči na konsolidaci moci v rukou Tálibánu. Mohl by jste popsat, jaká situace panuje v současnosti v nemocnicích, které provozují Lékaři bez hranic?

Ano, situace se proměňuje velmi rychle. V minulém týdnu se některé z našich nemocnic – například ve městech Laškárgáh nebo Kundúz - ocitly ve frontových liniích pod křížovou palbou, doktoři tam spali ve sklepech a neopouštěli nemocnice. Nyní se ovšem situace poměrně uklidnila (rozhovor vzniknul před výbuchem na kábulském letišti, pozn. red.).

V současné chvíli operujeme ve všech pěti nemocničních zařízeních, která v Afghánistánu provozujeme v provinciích Hílmand, Herát, Kandahár, Chóst a Kundúz. Většina pacientů, které ošetříme, ovšem stále potřebuje urgentní chirurgické zákroky - přichází se zraněními z boje, s tržnými ranami, popáleninami. Stoupl také počet žen, které potřebují lékařské ošetření během porodu.

Vitorrio Oppizzi je koordinátor a poradce pro afghánskou misi Lékařů bez hranic. Pracovníkům, kteří se v Afghánistánu nacházejí, poskytuje administrativní podporu a pomáhá při zajištění všech požadavků pro průběh mise. Projekty v současnosti řídí na dálku z Nizozemska.

Afghánská nezávislá komise pro lidská práva odhaduje, že během posledních třech měsíců opustilo své domovy 938 tisíc lidí. Vysídleno jich je zhruba 5 milionů. Celkový počet obyvatel se tedy nyní podle odhadů OSN pohybuje kolem 39 milionů. Kolik z nich tedy denně vyhledává lékařskou pomoc Lékařů bez hranic?

V současnosti se denní čísla zvyšují, protože se lidé odváží vyjít ven. Naši pracovníci pozorují, že množství pacientů klesá vždy, když stupeň násilí vzroste. Pacienti často vyčkávají dlouho doma, bojí se vyjít ven a jejich stav se mezitím rapidně zhorší. Čísla ošetřených jsou v návaznosti na poskytované služby velmi rozdílná, protože se v každé provincii specializujeme na něco jiného. Dohromady denně ošetříme ve všech zařízeních stovky pacientů. Například minulý víkend jsme v provincii Khost, kde se nachází porodní oddělení, ošetřili přes 100 těhotných žen a přivedli na svět 77 dětí.

To není mnoho v poměru s počtem obyvatel…

Ano, bohužel je to tak. Afghánistán je země, s obecně chabě fungujícím zdravotnictvím. Všudypřítomné násilí navíc dále zhoršuje přístup Afghánců k lékařské péči. Lékaři bez hranic se snaží pracovat dynamickému vývoji konfliktu navzdory a přizpůsobují své projekty proměnlivým podmínkám. Jak jste zmínila, boje donutily mnoho lidí opustit své domovy. Někteří našli útočiště v provizorních osadách s velmi omezeným přístupem k základním věcem jako je jídlo, střecha nad hlavou nebo lékařská péče. V jedné takové osadě v Kandaháru jsme otevřeli provizorní kliniku pro děti do pěti let. Od konce července do prvního srpnového týdne tam zdravotníci ošetřili 170 dětí hlavně s dýchacími onemocněními, průjmem a chudokrevností.

Afghánistán podle médií začali opouštět první vojáci USA. Biden oznámil, že dodrží termín odchodu Číst článek

Ozbrojené boje jsou plné různých lidských příběhů. Napadá vás příběh některého z pacientů?

Vzhledem k tomu, že naše nemocnice denně vyhledává tolik lidí, nemám ze své pozice přehled o příbězích jednotlivých pacientů. Smutné ovšem je, že poměrně velké množství zraněných jsou děti a mladiství do osmnácti let.

OSN poukazuje v souvislosti s vládou Tálibánu především na ohrožení ženských práv. Ženy se opět musí zahalovat, v některých místech nesmí chodit do školy a je opět kladen důraz na mužský doprovod. Potýkali se vaši pracovníci s nějakými překážkami při ošetření žen?

Na žádné problémy jsme zatím nenarazili. Všichni, kdo se k nám zatím dostali, respektují nutnost záchrany lidského života. Co se týče našich porodních oddělení, pak u porodu mohou rodičky doprovázet pouze ženy. To je ovšem daná kulturní tradice.

Nemocnice a kliniky potřebují k tomu, aby byly provozuschopné, mnoho léků a různých nemocničních materiálů. Podle posledních informací jsou ovšem otevřené pouze pozemní checkpointy hlídané bojovníky hnutí Tálibán a letiště je uzavřené. Měli jste nějaké problémy s dodávkami těchto životně důležitých materiálů?

Ze začátku, kdy byla situace v kontextu postupu různých bojových frakcí chaotická, jsme jisté problémy s výpadky dodávek měli. Díky tomu, že jsme se na situaci ovšem připravili v předstihu, dokázali jsme si vystačit s materiály, které jsme měli u sebe. Nyní se ovšem dodávky plně obnovily. Všichni se zavázali ke respektování práce Lékařů bez hranic - apolitické organizace, jejímž cílem je záchrana lidských životů.

Tálibán popravuje na dobytých územích civilisty, uvádí OSN. Upozorňuje i na omezování práv žen Číst článek

Podle bezpečnostních odborníků a novinářů patří mezi skupinu lidí, která by se mohla obávat vězení, ta, která za minulého režimu spolupracovala se zahraničními organizacemi. Pokud je někdo označí za špiony z důvodu jejich napojení na Západ, mohou čelit až trestu smrti. Podle Amnesty International už k několika vraždám s podobným motivem došlo. Může se to týkat i Lékařů bez hranic?

Ano, toto se může týkat mnoha nyní již bývalých pracovníků různých neziskových organizací, kteří v Afghánistánu zůstali. Lékaři bez hranic ovšem operují v Afghánistánu nepřetržitě již od roku 1980 a jsou na afghánském území etablovanou organizací. Pokud v minulosti došlo k nějaké újmě, pak nebyla cílená přímo na naši organizaci z výše zmíněných důvodů, ale měla podtext teroristického charakteru. Jak jsem již zmínil, jsme organizace, které všechny strany zaručily ochranu a snaží se ji dodržet.

Celá země, s výjimkou Pančžírského údolí, je nyní ovládaná Tálibánem. Má změna mocenských pozic dopad i na zařízení provozovaná Lékaři bez hranic? Změnilo se pro vás něco?

Situace v nemocnicích se takřka nezměnila. Je samozřejmé, že bezpečnostní situace v provinciích je různá – záleží na tom, jestli je provincie zrovna pod správou konzervativnějšího nebo umírněnějšího správce. To se ovšem našich zařízení přímo netýká. Kontinuálně pokračujeme ve své práci nezměněným způsobem. Rád bych jen dodal, že naše organizace je financovaná soukromými přispívateli. S nejistotou spojenou s nenadálou bezpečnostní situací se nám ovšem financování snížilo. To by mohlo mít na chod našich zařízení největší dopad.