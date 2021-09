Katarské aerolinie přepravily z Afghánistánu 156 lidí. Jde o druhý let od převzetí letiště Tálibánem

Další let katarských aerolinií Qatar Airways v pátek přepravil z afghánského Kábulu do katarského Dauhá 156 lidí, informovala televize Al-Džazíra. Jde o druhý podobný let od doby, kdy se na konci srpna z Afghánistánu definitivně stáhly americké síly a správu kábulského letiště převzalo islamistické hnutí Tálibán.

Kábul/Paříž/Washington 21:35 10. září 2021