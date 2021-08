Biden mohl z Afghánistánu odejít lépe, většina Američanů ale chce úplně zapomenout, říká Lukeš

Afghánistán se po vítězství Tálibánu propadá do chaosu a náboženské bigotnosti. Situace dopadá na amerického prezidenta Joea Bidena, jehož popularita klesla o sedm procent, a méně než polovina Američanů míní, že svůj úřad vykonává dobře. „V průzkumech jsou ale i protiklady. Třeba 57 procent lidí říká, že odchod z Kábulu byl prezidentem špatně organizován. Ale zároveň 68 procent tvrdí, že to, co se stalo, bylo nevyhnutelné,“ podotýká Igor Lukeš. Interview Plus Praha 17:32 31. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Joe Biden se na základně Dover ve státě Delaware při převozu obětí z Afghánistánu | Foto: Carolyn Kaster | Zdroj: ČTK/AP

Opoziční republikáni prý vnímají Bidenův neúspěch jako předčasný vánoční dárek. Profesor historie a mezinárodních vztahů na Boston University Lukeš ale upozorňuje, že ani oni nejsou jednotní například v tom, zda přijmout afghánské uprchlíky. Zejména příznivci exprezidenta Donalda Trumpa totiž varují, že mezi nimi uprchlíky být teroristé.

„Biden ve skrytu duše ví, že to, co se v Afghánistánu děje, je důsledkem dohody, kterou s Tálibánem vyjednal Trump. Jednal za zády tehdejší afghánské vlády, která tím ztratila legitimitu, a Tálibán získal jistotu, že se po odchodu Američanů stane pánem celé země,“ upozorňuje Lukeš.

Současně ale dodává, že americká veřejnost podobné výmluvy tradičně netoleruje, protože šéf Bílého domu je zodpovědný za veškeré dění.

Nesobecký Biden

Podle Lukeše mohl Biden situaci v Afghánistánu zakonzervovat, místo toho se ale rozhodl americké síly ze země stáhnout. „Možná mu k odchodu velela čest, možná si naivně myslel, že to celé projde bez zájmu veřejnosti. Ale byl to paradoxně on, kdo vrátil Afghánistán na pořad dne,“ poznamenává.

Z vojenského hlediska bylo možné evakuaci řešit lépe, míní Lukeš. Za hlavní Bidenovu chybu považuje to, že evakuace byla prováděna z kábulského letiště a ne z vojenské základny, kterou by bylo možné lépe zabezpečit.

Lukeš zároveň připomíná, že v minulosti neuspěl žádný z pokusů importovat do Afghánistánu jiné hodnoty a dříve nebo později bylo třeba si položit otázku, zda má toto úsilí pokračovat donekonečna.

„Většina Američanů je víceméně rozhodnutá na tuto kapitolu úplně zapomenout.“ Igor Lukeš (amerikanista, Boston University)

„Politicky to šlo zahrát do autu, ale to by bylo sobecké rozhodnutí z pohledu pana prezidenta. Bylo by to pro něj jednodušší. Ale tenhle příšerný chaos a tragédie posledních dnů se stát nemusely,“ zdůrazňuje.

Přestože mnozí američtí vojáci podle Lukeše cítí s těmi, kteří jim v zemi pomáhali, a část veřejnosti se obává o osud afghánských žen, většina Američanů se o zahraniční politiku dlouhodobě příliš nezajímá.

„Pokud tedy nedojde k nějaké katastrofě, jako byl Pearl Harbor nebo 11. září. Víceméně jsou rozhodnutí na tuto kapitolu úplně zapomenout,“ uzavírá.

Jak odchod z Aghánistánu ovlivní postavení Spojených států ve světě? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.