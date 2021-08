ONLINE: Američtí vojáci zůstanou v Afghánistánu, dokud neevakuujeme všechny své občany, uvedl Biden

Americký prezident Joe Biden řekl, že v Kábulu ponechá vojáky tak dlouho, dokud nebudou evakuovaní všichni Američani v zemi. Je tak možné, že americká vojenská přítomnost v Afghánistánu potrvá déle než do původně plánovaného 31. srpna. Biden to řekl v rozhovoru pro televizní stanici ABC. Washington / Kábul 6:53 19. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biden původně plánoval stažení všech amerických vojáků na konec srpna | Foto: US Air Force | Zdroj: Reuters

Podle dohody Bidenova předchůdce Donalda Trumpa s Tálibánem měly původně Spojené státy všechny své vojáky evakuovat už do dubna. Tento termín ale nakonec Bidenova administrativa posunula až na konec srpna.

Biden tak zdůraznil, že se Spojené státy pokusí evakuovat všechny před koncem srpna. Posléze připustil, že by to mohlo trvat déle. „Pokud tam zůstanou američtí občané, zůstaneme do té doby, než je dostaneme všechny pryč,“ pronesl v interview Biden.

Poté, co radikální islamistické hnutí Tálibán rychle ovládlo prakticky celou zemi, zůstalo v zemi až 15 000 Američanů, poznamenala agentura AP. Spojené státy se snaží zároveň evakuovat afghánské spolupracovníky a jejich příbuzné, jejichž počet šéf Bílého domu odhadl na 50 000 až 65 000. Zatím USA odvezly ze země celkem několik tisíc lidí.

Aby se podařilo všechny evakuovat do konce měsíce, bude muset současná evakuační mise zrychlit na pět až sedm tisíc evakuovaných denně, dodal Biden. Takové tempo se však zatím nedaří naplnit - podle Bidena za poslední den odletělo z Kábulu 1800 lidí. I proto Americký federální úřad pro letectví uvedl, že s předchozím povolením budou moct z Kábulu evakuovat i soukromé letecké společnosti.

Problémy s evakuací

Šéf Bílého domů v rozhovoru rovněž konstatoval, že Tálibán zatím spolupracuje a umožňuje, aby se mohli dostat ze země Američané, nicméně připustil, že Spojené státy „mají určité potíže“ s evakuací afghánských spolupracovníků.

Americký ministr obrany Lloyd Austin ve středu uvedl, že americké jednotky nemají kapacitu na to, aby pomohly lidem v Afghánistánu dostat se na mezinárodní letiště v Kábulu, odkud odlétají evakuační letadla. Vojáci USA se podle něj soustředí výhradně na zajištění bezpečnosti na letišti, v Kábulu jich je nyní kolem 4500.

Biden znovu hájil rozhodnutí stáhnout zbývající americké jednotky ze země a zároveň uvedl, že se nedalo vyhnout chaosu. Na dotaz, zda bylo možné zvládnout odchod zbývajících vojsk lépe, odpověděl: „Ne.“