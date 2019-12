Afghanistan Papers: USA lžou o válce v Afghánistánu, ukazuje přes 2000 stran odtajněných dokumentů

Jako lhali američtí politici o válce ve Vietnamu, tak podobně lžou také o konfliktu v Afghánistánu. Poukazuje na to deník The Washington Post, který se po tříleté soudní bitvě dostal k důvěrným spisům americké vlády. Na 2000 stranách popisují, že nejdelší válka, kterou kdy USA vedly a ve které umírají i čeští vojáci, nespěje k úspěšnému konci. Stal se z ní konflikt, co nejde vyhrát. Američtí prezidenti, generálové a diplomati to ale zamlčují.

Washington/Kábul 6:53 10. prosince 2019