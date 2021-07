Kandahár, Laškargáh a Herát. Tálibán obklíčil tři afghánské provinční metropole, obyvatelé zbrojí

O tři velká města svádějí v posledních dnech boje afghánští vládní vojáci se členy povstaleckého hnutí Tálibán. Příslušníci Tálibánu již vstoupili do některých čtvrtí Kandaháru a Laškargáhu na jihu země i do západoafghánského Herátu, informoval v sobotu zpravodajský server BBC News. Obyvatelé Herátu uvádějí, že ve městě již není moc míst, která by šlo označit za bezpečná, a někteří se již vyzbrojili, aby se mohli bránit.

Kábul 18:14 31. července 2021