Tálibán hrozí smrtí spolupracovníkům koaličních sil. Česko nabídlo pomoc afghánským tlumočníkům

Ministerstvo zahraničí je připraveno udělit české ambasádě v Kábulu výjimku, aby mohla zajistit potřebná víza. Podrobnosti nechtějí české úřady kvůli bezpečnosti sdělovat. Podle informací ČTK by se pomoc měla týkat asi dvou desítek tlumočníků.

Nová krvavá kapitola afghánských dějin: Tálibán postupuje rychleji, Kábul může padnout do 90 dnů Číst článek

Afghánským spolupracovníkům koaličních vojsk hrozí smrtí povstalecké hnutí Tálibán, které v poslední době zaznamenalo mnoho vítězství. Jeho bojovníci se zmocnili správních středisek deseti ze 34 provincií, což představuje více než dvě třetiny rozlohy Afghánistánu. Alianční státy včetně USA proto své bývalé spolupracovníky ze země evakuují.

Česká vláda schválila na konci července program, který umožňuje pomoci překladatelům, kteří pracovali ve prospěch českých sil působících v Afghánistánu, a jejich rodinám. „Program je navržen tak, aby zohlednil náročnost služby jeho potenciálních a prověřených uživatelů a akceptoval individuální preference,“ uvedla Zechmeisterová. Dodala, že primární možností asistence je poskytnutí peněz. „Není ale vyloučeno ani přemístění do ČR,“ dodala.

Ministerstvo nechce kvůli bezpečnosti a ochraně účastníků programu sdělovat počty tlumočníků ani specifikovat nabízenou pomoc. Program se připravoval několik měsíců. Část překladatelů podle neoficiálních informací ještě před vyostřením situace v Afghánistánu v posledních týdnech preferovala spíše finanční pomoc před azylem v Česku.

Deník N, který na problémy spolupracovníků české armády opakovaně upozorňuje, v pátek uvedl, že oslovil osm překladatelů, se kterými je redakce v kontaktu. Odpovědělo sedm z nich, že o pomoci žádnou informaci z Česka do té doby nedostali. Podle Zechmeisterové české úřady plánují vybrané Afghánce oslovit v nejbližší době. „Považujeme za důležité zdůraznit, že jde o tlumočníky, kteří s českou stranou spolupracovali v tom nejaktuálnějším období. Ti byli vybráni a budou kontaktováni přímo. Pokud se tak nestane, znamená to, že nebyli do programu zařazeni,“ doplnila.

Ministerstvo zahraničí sdělilo, že je připraveno poskytnout ministerstvu obrany veškerou asistenci. „Včetně toho, ze může udělit výjimku zastupitelskému úřadu v Kábulu tak, aby mohlo zajistit nabírání víz,“ uvedlo. Bližší informace nechce Černínský palác sdělovat.

Německo a Nizozemsko pozastaví deportace afghánských migrantů. Reagují na konflikt v zemi Číst článek

Za spolupracovníky české armády se postavil prezident Miloš Zeman, otevřený dopis vládě napsali i veteráni, vojáci, organizace prosazující ochranu lidských práv a řada osobností veřejného života. Poukázali na špatnou bezpečnostní situaci v Afghánistánu a na nebezpečí, které tlumočníkům hrozí.

Výzva k návratu

Kvůli překotně se zhoršující bezpečnostní situaci v Afghánistánu ve čtvrtek německé velvyslanectví v Kábulu oznámilo, že všichni němečtí státní příslušníci by měli co nejrychleji opustit zemi pravidelnými leteckými spoji. Ambasáda zároveň upozornila, že kvůli svým omezeným kapacitám nemůže zaručit, že bude poskytovat konzulární pomoc, pokud se bezpečnostní situace bude nadále zhoršovat a budou zastaveny komerční lety.

K opuštění Afghánistánu vyzvaly své občany už v uplynulých týdnech také Spojené státy, Británie a další země. Francie a Indie vypravily zvláštní lety pro repatriaci svých občanů.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas ve čtvrtek ráno televizi ZDF řekl, že Berlín neposkytne Afghánistánu žádnou finanční podporu, pokud moc převezme Tálibán a zavede v zemi islámské právo šaría. „Poskytujeme 430 milionů eur (téměř 11 miliard Kč) každý rok. Nedáme ani jeden cent navíc, jestliže Tálibán ovládne zemi a zavede právo šaría,“ prohlásil Maas.

Do Turecka směřuje až tisíc Afghánců denně. Většina z nich chce dál, v zemi svoji budoucnost nevidí Číst článek

Německo ve středu oznámilo, že kvůli rychlému zhoršení konfliktu v Afghánistánu dočasně přeruší deportace afghánských žadatelů o azyl. Ke stejnému kroku přistoupilo také Nizozemsko a dnes i další státy včetně Francie.

Vyhrocený konflikt

Afghánské vládní síly pokračují v bojích proti Tálibánu v některých městech a kolem nich. Islamistické hnutí ve čtvrtek dobylo důležité město Ghazní, povstalcům tak padlo do rukou správní středisko další afghánské provincie. Americké tajné služby se domnívají, že bojovníci Tálibánu by mohli do tří měsíců ovládnout rovněž afghánské hlavní město Kábul.

Tálibán už ovládá deset z celkových 34 hlavních měst afghánských provincií, což představuje přes dvě třetiny rozlohy země. Dosáhl toho díky ofenzivě, jejíž úspěch z posledních týdnů souvisí s odchodem zahraničních jednotek NATO a Spojených států. V úterý americký prezident Joe Biden prohlásil, že svého rozhodnutí o stažení amerických vojáků z Afghánistánu nelituje a že bezpečnost země musejí nyní zajišťovat afghánské síly.

K úplnému stažení amerických i aliančních vojsk se zavázala už vláda předchozího amerického prezidenta Donalda Trumpa výměnou za to, že Tálibán nedovolí svým členům ani žádným jiným organizacím využívat afghánského území k útokům na USA a jejich spojence. S útoky na mezinárodní síly sice Tálibán přestal, v bojích proti afghánské vládě ale pokračuje.