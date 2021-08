‚Chceme mír, prosperitu a skutečný islámský systém.‘ Tálibán po stažení USA slaví vítězství

Hnutí Tálibán se v noci na úterý prohlásilo za vítěze války proti zahraničním silám, které se po dvaceti letech stáhly z Afghánistánu. Představitelé hnutí na letišti v Kábulu, ze kterého odletěli poslední američtí vojáci, poblahopřáli Afgháncům k „získání nezávislosti a svobody“ a slíbili, že zajistí bezpečnost země, vytvoří vládu mnoha stran a nebudou pronásledovat své někdejší odpůrce. Kábul 13:40 31. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tálibánci si prohlížejí jeden z opuštěných vozů Humvee | Zdroj: Reuters

„Blahopřejeme Afghánistánu... Toto vítězství patří nám všem,“ prohlásil na kábulském letišti mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid. „Je to velká lekce pro okupanty a pro naše budoucí generace. Je to také lekce pro celý svět. Je to historický okamžik a my jsme na něj hrdí,“ uvedl.

Mudžáhid rovněž poděkoval bojovníkům hnutí za jejich oběti a pogratuloval Afgháncům k „získání nezávislosti“. „Přejeme si, aby se naše země již nikdy nestala cílem invaze. Chceme mír, prosperitu a skutečný islámský systém,“ podotkl.

„Islámský emirát vedl posledních 20 let válku. Nyní má právo stát v čele budoucí vlády. Je ale nadále připraven vytvořit vládu, v níž budou zahrnuty různé strany,“ dodal Mudžáhid, který zároveň vyzval bojovníky Tálibánu, aby byli k lidem „vlídní“.

„Chtěl bych vás požádat, abyste si dávali pozor na to, jak s lidmi jednáte. Afghánci si zaslouží, aby se s nimi jednalo s láskou a soucitem,“ dodal.

Tálibánci se procházejí po kábulském letišti, které opustili Američané | Zdroj: Reuters

Mudžáhid svůj projev pronesl před členy elitní jednotky Tálibánu, kteří obsadili vojenskou část letiště, z níž bylo po nástupu hnutí k moci před dvěma týdny evakuováno 123 000 cizinců, jejich afghánských spolupracovníků a dalších ohrožených Afghánců.

Obnovení provozu

Na bezpečnost evakuací do poslední chvíle dohlížela americká armáda, která slíbila, že všechny své vojáky stáhne z Afghánistánu do 31. srpna.

Na letišti byly podle agentury AP ještě v úterý patrné známky chaosu, jenž tam vládl v posledních dnech, kdy se ze země zoufale snažily uprchnout tisíce lidí, kteří slibům Tálibánu nevěří. Hnutí při své předchozí vládě v letech 1996 až 2001 bylo obviňováno z rozsáhlého omezování lidských práv a z násilností.

V letištním terminálu zůstalo pohozených několik desítek kufrů, oblečení a dokumenty. Kolem letiště bylo vidět převrácená auta blokující přístupové cesty ve snaze zabránit sebevražedným atentátníkům dostat se k letištní budově. Při jednom z takových útoků zahynulo ve čtvrtek u letiště na 170 Afghánců a 13 amerických vojáků.

Při rozhovoru s afghánskou televizí mluvčí Tálibánu Mudžáhid slíbil, že provoz letiště se co nejdříve obnoví.

„Náš technický tým prověří technické a logistické potřeby a zváží, zda budeme schopni vše zajistit sami. Pokud budeme potřebovat technickou či logistickou pomoc při opravě zničených částí, pak bychom mohli požádat o pomoc Katar či Turecko,“ dodal.

Prázdný terminál kábulského letiště | Zdroj: Reuters

Americký generál Kenneth McKenzie v úterý uvedl, že americká armáda před svým odchodem z Afghánistánu vyřadila na kábulském letišti z provozu 73 letadel, 27 obrněných vozů a systém raketové obrany. Zařízení nutné pro obnovu provozu ale do vzduchu nevyhodila.

„Po dvaceti letech jsme porazili Američany,“ řekl jeden ze členů Tálibánu Muhammad Islám, který s kalašnikovem v ruce střežil letiště. „Odešli a naše země je teď svobodná. Je jasné, co chceme. Chceme islámské právo, mír a stabilitu,“ dodal.

Představitel Tálibánu v Kábulu, kterého citovala agentura Reuters, uvedl, že Tálibán chce, aby lidé žili v souladu s pravidly islámu a aby se zbavili cizích vlivů.

„Naše kultura je prostoupena jedem, všude vidíme ruský a americký vliv, dokonce i v jídle, které konzumujeme. Lidé by si to měli uvědomit a učinit nutné změny,“ dodal.