V Moskvě jednají zástupci deseti zemí s Tálibánem. Mluvit by měli i o lidských právech

Středečních rozhovorů se účastní zástupci celkem jedenácti zemí - Ruska, Afghánistánu, Indie, Íránu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Číny, Pákistánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu. Chybí ale Spojené státy.

Rusko jednání v tomto formátu hostí sice už potřetí. Je to ale první taková schůzka od chvíle, kdy Tálibové v srpnu ovládli většinu Afghánistánu.

Zvláštní představitel ruského prezidenta pro Afghánistán Zamir Kabulov se už minulý týden nechal slyšet, že nějaký průlom nečeká. Podle něj budou rozhovory s Táliby dlouhým procesem. Zmiňoval, že na středeční schůzce by se mělo mluvit mimo jiné o dodržování lidských práv.

Přímo ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve středu na úvod jednání varoval, že kvůli nestabilní situaci v Afghánistánu hrozí přelévání terorismu a obchodu s narkotiky i do celého regionu. A doufá, že to, na čem se vyjednavači v Moskvě dohodnou, bude skutečně naplňované a že se později k jednáním připojí i Spojené státy.

Nicméně nehledě na výsledky středečních rozhovorů Rusko pošle do Afghánistánu humanitární pomoc.

Jednání neznamenají, že by oficiálně došlo k uznání vlády Tálibánu. Ze strany Ruska opakovaně zaznívá, že by to prý bylo předčasné. Naposledy ve středu se nechal slyšet třeba ruský velvyslanec v Kábulu Dmitrij Žirnov. Navzdory jednáním a kontaktům Tálibán dál zůstává v Rusku zakázanou teroristickou organizací.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve středu prohlásil, že de jure sice není vláda Tálibů uznaná ve světě ani v Rusku, ale že de facto stojí v čele Afghánistánu. A že Moskva chce vědět, jaké další kroky plánuje i s ohledem na to, že si nepřeje kolaps země v sousedství Společenství nezávislých států. To sdružuje Rusko a další bývalé země Sovětského svazu.