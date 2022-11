V Afghánistánu se letos vypěstovalo o třetinu máku na opiát víc než loni, cena díky zákazu Tálibánu stoupla

Pěstování máku na opium se v Afghánistánu zvýšilo za poslední rok, kdy se k vládě vrátilo hnutí Tálibán, skoro o třetinu. Tvrdí to zpráva Úřadu OSN proti drogám a zločinu (UNODC). Ceny máku na opium se navíc v souvislosti se zákazem jeho pěstování, který Tálibán vyhlásil v dubnu, silně zvýšily a příjmy pěstitelů se tak ve srovnání s rokem 2021 více než ztrojnásobily. Afghánistán je největším světovým pěstitelem máku na opiát. Kábul 21:33 4. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V roce 2022 afghánští zemědělci pěstovali podle údajů UNODC mák na opium na 2330 kilometrů čtverečních polí | Foto: Javed Tanveer | Zdroj: AFP / Profimedia

V roce 2022 afghánští zemědělci pěstovali podle údajů UNODC mák na opium na 2330 kilometrů čtverečních polí. To je pro srovnání polovina rozlohy Karlovarského kraje.

Ve srovnání s rokem 2021 to byl nárůst o 32 procent a o třetí nejvyšší údaj od začátku soustavného monitoringu pěstování této rostliny.

Hnutí Tálibán už v dubnu vydalo zákaz pěstování máku na opium a v červnu zahájilo kampaň, která má vést k jeho dodržování. Díky tomu se zákaz pěstování prakticky nedotkl letošní sklizně máku, která ale byla nižší než v roce 2021. Výnos na hektar totiž kvůli vážnému suchu meziročně klesl o zhruba čtvrtinu a celková produkce tak skončila na 6200 tunách.

Dubnový zákaz měl ale dopad na průměrné ceny máku na opium, které se výrazně zvýšily. Příjmy zemědělců se tak více než ztrojnásobily na 1,4 miliardy dolarů (zhruba 35 miliard korun) a tvořily 29 procent výkonu afghánského zemědělství.

Podle UNODC nyní afghánští zemědělci stojí před rozhodnutím, zda mák na opium znova zasít či nikoliv. Mák se v zemí zasévá nejpozději v listopadu a sklizeň nastává v období od dubna do července.

Rozsah plochy, na které bude mák v příštím roce pěstován, tak bude záležet mimo jiné na tom, jak zemědělci vyhodnotí záměry Tálibánu.

Podle UNOCD by ale přísné vymáhání zákazu pěstování mohlo dále prohloubit chudobu na afghánském venkově. „Ti, kteří by ztratili příjem z pěstování máku na opia, by mohli začít vykonávat jiné nelegální činnosti, například výrobu metamfetaminu,“ uvedl úřad.

Pěstování máku na opium se v Afghánistánu koncentruje především na jihu. Na samotnou provincii Hílmand připadá zhruba polovina polí, na kterých je pěstována tato rostlina.