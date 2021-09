Novinář Novák: Tálibán dá možná lokálním vůdcům určitou moc, otevřenou kritiku ale tolerovat nebude

Radikálně islamistické hnutí Tálibán ohlásilo dobytí poslední vzdorující afghánské provincie Pandžšír. Vůdce Ahmad Masúd ještě nevydal oficiální prohlášení, redaktor serveru Aktuálně.cz Martin Novák se ale domnívá, že jeho vojáci prohrávají. „Špatně se to ověřuje, ale z fotografií jde odtušit, že Tálibán postoupil daleko. Pandžšír byl úplně obklíčený – nemají únikovou cestu, ani jak dostávat proviant. V tomhle nemohli dlouho vydržet,“ shrnuje. Kábul 15:29 6. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bojovníci Tálibánu | Zdroj: Reuters

Novák nicméně nepředpokládá, že by tálibové dál postupovali jen represivní cestou. „Budou se snažit s někým dohodnout na dělení moci,“ říká a očekává, že svou roli sehrají lokální vůdci.

„Tálibán jim možná dá určitou moc, ale rozhodně si myslím, že nebude tolerovat otevřenou kritiku svého režimu, známky odporu, ani určitou nezávislost žen, kterou jsme viděli v minulých letech,“ nastiňuje zkušený zahraniční reportér.

A domnívá se, že tálibové se ze své první vlády v 90. letech poučili. Nyní vědí, že životaschopný režim je závislý na fungování ekonomiky a interakci se zahraničím. „Musí spolupracovat i s lidmi, kteří nejsou otevřeně pro Tálibán, ale nějakým způsobem zajišťují ekonomický chod země.“

Kdo je Abdul Ghání Baradar

Favoritem na post nového šéfa afghánské vlády je dvojka Tálibánu a jeden z jeho zakladatelů Abdul Ghání Baradar.

„Je to veterán z 90. let a dělal vyjednavače Tálibánu se Spojenými státy v Kataru. Pokud bychom to kvalifikovali na umírněné a radikály, tak on patří k těm pragmatičtějším členům,“ konstatuje Novák.

„Na druhou stranu v té vládě mají být opravdu tvrdí teroristé, kteří seděli v Guantánamu (vojenské vězení pro bojovníky zajaté v rámci boje proti terorismu - pozn. red.). Bude to Tálibán, neočekávejme umírněné politiky, kteří budou s každým vyjednávat a respektovat názory druhých. To určitě ne.“

Co bude dál?

Z bezpečnostního hlediska je v tuto chvíli ještě obtížné predikovat a vyvozovat nějaké dalekosáhlé závěry, tvrdí bezpečnostní analytik Richard Stojar z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií při Univerzitě obrany v Brně (kandiduje ve sněmovních volbách za hnutí Monarchisté.cz).

„Nyní je otázka, jestli po těch dekádách válčení bude touha po míru taková, aby utlumila i vnitřní rozpory, které v rámci hnutí už můžeme pozorovat,“ uzavírá.

