Tálibán se v Afghánistánu vrátí k přísnému nařízení. Plánuje zakázat hudbu, považuje ji za neislámskou

Hnutí Tálibán znovu zakáže v Afghánistánu hudbu, protože ji považuje za neislámskou. Bude se ale snažit lidi spíš přesvědčit, aby zákaz dodržovali, než že by se je pokoušel k tomu donutit. Uvedl to mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid ve středečním rozhovoru s americkým listem The New York Times. Znamená to návrat k jednomu z přísných nařízení, která platila za vlády Tálibánu v letech 1996 až 2001. Kábul 14:46 26. srpna 2021

Islamistické hnutí Tálibán trvá na tom, že od své předchozí vlády v 90. letech se změnilo

Hnutí Tálibán se tento měsíc vrátilo v Afghánistánu k moci, snaží se ale vystupovat umírněněji. Také mluvčí Mudžáhid ve svém prvním interview se zahraničními médii zdůraznil, že se Tálibán za uplynulé roky změnil.

„Chceme pracovat na budoucnosti a zapomenout, co se stalo v minulosti,“ řekl.

Za předchozí vlády Tálibánu v 90. letech byly v Afghánistánu zakázány všechny hudební formy s výjimkou náboženských zpěvů, protože by podle vůdců hnutí mohly vyvolávat v lidech nečisté myšlenky.

Rozhlasové a televizní stanice v posledních dnech v Afghánistánu přestaly hudbu s výjimkou islámských zpěvů vysílat. Zatím ale nebylo jasné, zda se tak stalo z nařízení Tálibánu, nebo se jednalo o autocenzuru, která měla zabránit konfliktům s povstalci.

Striktní pravidla

Řada přísných pravidel se za minulého režimu Tálibánu týkala žen, které nesměly opouštět domov bez doprovodu mužského příbuzného, nesměly se vzdělávat a vykonávat většinu zaměstnání.

Mudžáhid již dříve v tomto týdnu vyzval afghánské ženy, aby zatím raději zůstaly doma, protože tálibové nebyli vycvičeni, aby je respektovali.

Podle středečního vyjádření Mudžáhida jsou ale obavy, že by Tálibán nutil ženy v budoucnu setrvávat doma, neopodstatněné. „Pokud půjdou do školy, do kanceláře, na univerzitu nebo do nemocnice, nebudou doprovod mužského opatrovníka potřebovat,“ uvedl mluvčí.

Doprovod mužského poručníka bude podle něj nutný, jen když ženy pojedou na cestu trvající tři dny a více.