Odborník na islám Pelikán: Západní generálové se nechali v Afghánistánu vodit za nos

Washington měl podle amerického deníku informace o síle Tálibánu. Varování přicházelo už v červenci

Zjištění podle The New York Times vyvolávají otázky o tom, proč se Washington zdál být nepřipravený na pád afghánské vlády a vstup tálibů do Kábulu. Červencové hlášení popisovalo rostoucí rizika.