Kdo může za humanitární katastrofu v Afghánistánu? V USA se navzájem obviňují Afghánci, Biden a Trump

Kdo může za kolaps Afghánistánu a humanitární katastrofu, která se tam teď odehrává poté, co země padla do rukou radikálů z hnutí Tálibán. Tahle otázka zní velmi silně hlavně ve Spojených státech, které vedly a chaotickou evakuací dokončují tamní spojeneckou vojenskou misi. Od zpravodaje z místa Washington 6:00 29. srpna 2021

Svůj podíl zodpovědnosti přiznal současný prezident Joe Biden. Zároveň se ale vzájemně obviňují s minulým prezidentem Donaldem Trumpem a kromě toho Biden ukázal prstem hlavně na samotné Afghánce. Ty americké tím proti sobě ještě víc popudil…

Afghánští politici se vzdali a utekli a afghánská armáda zkolabovala, někdy úplně bez boje, opakuje prezident Biden, když vysvětluje, proč došlo k současné krizi. Američané by podle něj neměli umírat ve válce, ve které Afghánci sami za sebe bojovat nechtějí.

Ne že by Afghánci žijící ve Spojených státech měli iluze o politicích ve své původní vlasti. Připouštějí, že míra korupce je mezi nimi velká. Ale Bidenova verze toho, co může za rychlý nástup Tálibánu, je rozčiluje.

„Myslím, že to je největší možná urážka, které se Biden vůči nám mohl dopustit. Ať jde o naše vojáky, o Afghánce doma nebo tady v Americe. Je to mezinárodní facka do tváře každého z nás,“ vzkazuje před Bílým domem svému prezidentovi Hosna Shojová, americká Afghánka, která se angažuje v pomoci uprchlíkům ze země svých rodičů.

„Vycvičili jsme a neobyčejně dobře vyzbrojili afghánské vojsko o síle asi tří set tisíc lidí, to je víc než má mnoho našich spojenců v NATO. Dali jsme jim šanci rozhodnout o své budoucnosti. Co jim dát nemůžeme, to je vůle za tu budoucnost bojovat,“ tvrdí Joe Biden.

Skutečná čísla jsou ovšem například podle analýzy deníku Washington Post mnohem nižší.

Navíc generální inspekce afghánské mise už řadu let ve svých zprávách upozorňovala na to, že Američany budované afghánské síly trpí dezercemi, špatnou logistikou, obsahují mrtvé duše i bývalé členy Tálibánu a že nedovedou Afghánistánu zajistit bezpečí.

To se potvrdilo a svůj podíl na tom podle Hosny Shojové mají i Spojené státy, nejen afghánští vojáci.

„Spíš ústup, než stažení“

„Měsíce nedostali zaplaceno, měli nedostatek jídla, vody i munice. Pokud byste nedostávali mzdu a neměli co jíst, chodili byste dál do práce? Ti vojáci to dělali a stáli po boku Američanů, kteří pak zmizeli uprostřed noci jako zbabělci, ani o tom nedali vědět,“ vede svůj imaginární dialog s prezidentem Bidenem americká Afghánka.

„I někteří američtí vojáci to označovali za hanebné a považovali to spíš za ústup než za stažení. Takže to nebylo tím, že jsme neměli vůli bojovat, to vy jste nám dali ránu do vazu,“ dodává Hosna.

Podobně to má i Donald Trump. Stejně jako to dělá mnoho Američanů, bývalý prezident svého nástupce za způsob stažení z Afghánistánu prakticky denně kritizuje, jen to při zákazu přístupu na sociální sítě není tolik vidět.

Už ale nedodává to, co sami Afghánci kritizují také. Trumpem vyjednanou dohodu s Tálibánem, která stahování zahájila a mimo jiné dostala z vězení na svobodu pět tisíc členů Tálibánů včetně těch, co teď při přebírání moci hráli důležitou roli.

Kromě toho Trumpova vláda výrazně zpomalila a podle poradkyně bývalého viceprezidenta Pence i aktivně bránila udělování speciálních víz tlumočníkům a dalším Afgháncům spolupracujícím s Američany.