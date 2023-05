‚Cesta bez cíle.‘ Afghánci opouští zemi ovládanou Tálibánem, stěžují si, že jim spojenci nepomáhají

Mnoho Afghánců pomáhalo západním spojencům v čele se Spojenými státy, když však došlo na stažení vojáků a úprk z Kábulu, začali jim chodit výhrůžky smrtí. Tálibán pochodoval zemí osvobodil násilníky a nápomocné Afghánce naopak začal posílat do vězení.

„Najdeme tě. Zabijeme tě,“ psali vojáci Taibě. Vystudovala práva, spolupracovala s Američany v potírání násilí proti ženám, stala se nejvyšší vládní úřednicí pro práva žen, kdy shromažďovala svědectví.

For thousands of Afghans, the American withdrawal from Kabul in 2021 was just the beginning of a long, dangerous search for safety. The New York Times trekked with Afghan migrants as they traveled through the jungle from South America toward the U.S. https://t.co/LhedLGnTuM pic.twitter.com/Vy0J3i8TXj