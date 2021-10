Se skupinou afghánských pilotů uvízla v Tádžikistánu i těhotná žena. Úřady ji nechtějí pustit do nemocnice

Mezi 140 členy bývalé afghánské armády, které dopravilo letadlo americké armády do Tádžikistánu, když se moci v Afghánistánu ujal Tálibán, je i devětadvacetiletá vojenská pilotka. Je těhotná a porodit má v půlce listopadu, nemůže se ale dostat do nemocnice ani se podrobit vyšetření ultrazvukem. Agentura Reuters ve středu napsala, že je skupina, v níž jsou hlavně muži, držená v horském sanatoriu, vzdáleném asi hodinu od nejbližší nemocnice. Dušanbe/Washington 14:05 6. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Afghánka, která ze strachu, aby neohrozila rodinu, neuvedla své jméno, má obavy, že bude muset rodit v zajetí Tádžikistánu | Zdroj: Reuters

Žena, která ze strachu, aby neohrozila rodinu v Afghánistánu, neuvedla své jméno, má strach, že bude muset rodit v tomto zajetí. Z Afghánistánu si sebou stačila vzít jenom tablety pro těhotné.

„Hrozně se o své dítě bojím,“ řekla kapitánka letectva v telefonickém rozhovoru. Podařilo se jí telefon ukrýt, když Tádžikové Afgháncům zabavovali jejich dokumenty i telefony. Odmítli také ženinu žádost o přesun blíž k nemocnici. „Řekli mi ‚až se přiblíží termín, odvezeme vás do nemocnice a zase přivezeme zpět‘,“ řekla Afghánka.

Je ve skupině, která je v Tádžikistánu držena skoro dva měsíce a která doufá, že ji Američané převezou do USA, kde mají tito Afghánci získat status uprchlíků. Z neznámých důvodů se tak zatím nestalo, píše Reuters.

Ministr obrany USA Lloyd Austin minulý týden v Kongresu řekl, že má o afghánské piloty obavy a že spolupracuje s ministerstvem zahraničí na řešení. Při slyšení hovořil o těhotné pilotce republikánský poslanec Austin Scott a kritizoval ministerstvo zahraničí za postup v jejím případu.

Nejohroženější skupina

Podle ministerstva tádžická vláda o pilotce ví a zajistí, aby kdokoli, kdo potřebuje neodkladnou péči, byl přepraven do místního zdravotnického zařízení. Kromě předání tohoto sdělení podle Scotta ministerstvo zahraničí ve věci nijak nepomohlo.

Ministerstvo jenom sdělilo, že postup „koordinuje s tádžickou vládou“, ale nevysvětlilo, proč jsou piloti zadržováni. Mluvčí Pentagonu John Kirby řekl, že situaci pilotů řeší společně ministerstva obrany a zahraničí. „Myslíme si, že těmto statečným lidem musíme pomoci přesídlit,“ řekl.

Nejmenovaný představitel, jehož Reuters citoval, řekl, že je velmi obtížné dostat se k Afgháncům drženým v sanatoriu. Podle tádžických úřadů jsou v něm zaměstnáni zdravotníci.

Afghánští piloti prošli výcvikem Američanů, mluví anglicky a byli považováni za nejohroženější skupinu, když se radikální Tálibán dostal v polovině srpna v Afghánistánu znovu k moci. Ti v Tádžikistánu jsou poslední velká skupina v zahraničí, jejíž situace zůstává nevyřešená.

Nekvalifikovaný personál

Z Afghánistánu piloty přepravilo do Tádžikistánu a také Uzbekistánu několik desítek letadel. Při jednom z těchto letů se do Uzbekistánu dostal také pilotčin manžel.

Žena tvrdí, že personál v sanatoriu nemá kvalifikaci vhodnou k zvládnutí porodu. „Jsme tady jako vězni. Ne jako uprchlíci, ne jako imigranti. Nemáme dokumenty ani možnost si něco koupit,“ sdělila.

Podle Reuters začali Američané prověřovat biometrické informace, aby potvrdili totožnost lidí ve skupině, a podobně se to děje i s těmi v Uzbekistánu. Podle lidí z okruhu pilotů ale stále nebyly prověřeny údaje asi třetiny těchto lidí.

Těhotná pilotka ocenila zprávu, podle níž jedna z mezinárodních organizací tento týdne dopravila do sanatoria zimní oblečení a mnoho věcí potřebných pro novorozeně. Zároveň ji to ale znepokojilo. „Dávají sem šaty a další věci, takže to znamená, že tady zůstaneme. Netuším, co bude,“ řekla Afghánka.