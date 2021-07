‚Jako první byly evakuovány dívky.‘ Afghánky prchají před hrozbou sexuálního otroctví Tálibánců

Když bojovníci Tálibánu v červenci vtrhli do odlehlého okresu Sajghan v afghánské provincii Bámján, vyrabovali podniky a muže, kteří se jim snažili postavit na odpor, bez lítosti zbili. Jejich následný krok byl ale ještě děsivější – vyzvali obyvatele, aby dali dohromady seznam dívek a vdov, které budou provdány za mladé tálibánské ozbrojence. Mnohé ženy se okamžitě daly na útěk, skončit v sexuálním otroctví Tálibánců je pro ně noční můrou. Kábul 6:45 27. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Afghánka prochází troskami domu v provincii Parván (srpen 2020) | Zdroj: Reuters

„Když se o tom místní dozvěděli, všichni se snažili dostat ženy ze Sajghanu pryč. Hlavně mladé dívky byly evakuovány jako první,“ popsal pro magazín Foreign Policy 28letý učitel matematiky Baeš Sakhízada, kterého Tálibánci po vpádu do města zbili.

Tálibánští bojovníci se na Baeše vrhli jen proto, že se před nimi pokusil zavřít dveře, aby radikálové nemohli jeho dům zaminovat. Podobně skončili i další muži, kteří se postupu Tálibánu nechtěli podvolit, nejhorší okamžiky ale zažila hlavně ženská část obyvatelstva.

Lidé z centrální části provincie Bámján pro americký časopis popisují, jak Tálibánci nutili obyvatele 30tisícového Sajghanu, aby je nechali nahlédnout do skříní s oblečením, a oni dokázali tak podle ženského oblečení odhadnout, jak staré dívky a ženy v domech žijí.

Zprávy o prohlídkách vzbudily mezi obyvateli paniku. Vyděšené ženy začaly okamžitě balit své věci a půjčily si auta, kterými by se dokázaly dostat co nejrychleji pryč. Kvůli strachu, že je Tálibánci unesou a ony skončí v jejich sexuálním otroctví, se mnohé vydaly na cestu také pěšky.

Některým se podařilo uprchnout do sousedních provincií, jiné se schovávaly v okolních vesnicích a vyčkávaly, co se bude dít dál. Byla mezi nimi i 24letá Baešova manželka Nafísa, která uprchla do Kábulu se svou 30letou švagrovou Basírou a 19letou sestřenicí Tamanou.

Rychlý postup Tálibánu

Nafísa, Basíra a Tamana na příchod Tálibánu nečekaly. K odchodu ze Sajghanu se trojice žen rozhodla už v době, kdy se začaly objevovat informace o blížících se Tálibáncích a rychlém stažení afghánských sil, které se před postupujícími islamisty daly na ústup.

První noc strávily ve vedlejší vesnici, když se k nim ale dostaly informace o shromažďování dívek, které by bylo možné provdat za mladé Tálibánce, půjčily si auto a odjely do blízké provincie Maidan Vardak. Uvízly ale v zácpě způsobené velkým množstvím dalších Afghánců, kteří se před postupujícím Tálibánem také dali na útěk.

„Vystoupily jsme proto z auta, přendaly si zavazadla do trakařů a tlačily je před sebou…Bylo tam hodně prachu a hrozně moc lidí, bylo to hrozné,“ popisuje Nafísa.

I sestra jejího manžela Basíra potvrzuje, že jedním z hlavních důvodů jejich útěku z domova bylo stažení afghánských bezpečnostních sil. Vedení Sajghanu tamním policistům údajně nařídilo, aby postupu Tálibánu nebránili a ti se nakonec prý stáhli úplně.

Právě tento „taktický ústup“ je podle Foreign Policy také jedním z hlavních důvodů, proč se radikálnímu hnutí daří získávat pod kontrolu stále větší kus afghánského území.

Samotný Tálibán už na počátku července prohlašoval, že se mu podařilo ovládnout 85 procent území Afghánistánu. Skutečný rozsah je ale těžké ověřit, od té doby ale Tálibán ve svém postupu pokročil ještě dál. Kromě rozsáhlých venkovských oblastí se mu tak podařilo obsadit také klíčové hraniční přechody se sousedními zeměmi, jako je Írán, Tádžikistán nebo Turkmenistán.

Velkou část území získal pod svou kontrolu poté, co Spojené státy a jejich spojenci v květnu zahájili stahování vojáků, mezi kterými byli i příslušníci české armády. Nyní už je stahování vojáků mezinárodní koalice z více než 95 procent dokončeno a s tím sílí i obavy o další osud Afghánistánu.

Nevdat se je hřích

Zprávy o požadavku Tálibánu, aby obyvatelé některých obsazených území vytvořili seznamy žen a dívek, se v zahraničních médiích objevily už začátkem července.

Na sociálních sítích se tehdy objevilo prohlášení, kde stálo: „Všichni imámové a mullové na obsazených územích by měli předat Tálibánu seznam dívek starších 15 let a vdov mladších 45 let, které by mohly být provdány za bojovníky Tálibánu.“

Se svými obavami z únosu dcer, kterým nebylo ani 25 let, se pro deník Financial Times svěřil i 55letý Afghánec z provincie Tachár.

„Když byla u moci vláda, byli jsme šťastní a mohli si užívat nějaké svobody, po převzetí moci ze strany Tálibánu jsme ale v depresích,“ řekl deníku obyvatel jednoho z okresů v Tacháru, kterého se Tálibán zmocnil během června. Od té doby prý nesmí doma nahlas poslouchat hudbu, hlasitě se bavit a ženy mohou na trh jen v mužském doprovodu.

„Ptají se po členech rodiny. Jeden z velitelů Tálibánu nám řekl, že si dívky starší 18 let nesmíme nechávat – je to hřích a musí se provdat. Víme, že brzy přijdou, vezmou si moji 23letou a 24letou dceru a odvlečou je násilím,“ dodal vyděšený Afghánec.

Pro rodinu 28letého učitele matematiky ze Sajghanu měl ale příběh prozatím dobrý konec. Tálibánce se z oblasti nakonec podařilo vyhnat, Nafísa se svou švagrovou a 19letou sestřenicí se tak mohly vrátit zpátky. Možný návrat Tálibánců jim ale stále nahání hrůzu.

Jako v 90. letech

Tálibán se chopil moci nad Sajghanem ve středu 14. července, následovaly ale tvrdé boje, do kterých se zapojily i lokální ozbrojené milice. Po čtyřech dnech se tak odpůrcům Tálibánu podařilo islamisty vyhnat do hor a ženy se mohly vrátit do svých domovů, během čtyřdenní vlády Tálibánu si ale obyvatelé prošli peklem.

Radikálové vyplenili tamní obchody i sklady pohonných hmot, lidem brali jídlo a dobytek a vybírali od nich vysoké daně. V Sajghanu okamžitě zavládl strach, který se s výzvou o vydání dívek a vdov Tálibáncům ještě prohloubil.

„Jakmile se džihádisté, jako je Tálibán, chopí nějakého území, jejich ideologie jim umožňuje nárokovat si a vlastnit jakýkoliv majetek jako válečnou kořist. To zahrnuje i ženy, které si ani nemusí brát za manželky – je to forma sexuálního otroctví,“ vysvětluje pro magazín Foreign Policy politolog z Americké univerzity v Afghánistánu Omar Sadr.

Podle Sadra a dalších pozorovatelů se tak ukazuje, že se Tálibánci do jisté míry vrací ke starým zvyklostem.

Šéfové islamistického hnutí, které vládlo v Afghánistánu už mezi lety 1996 až 2001, sice tvrdí, že jejich přístup k obyvatelům nebude tak tvrdý jako kdysi, podle afghánské vlády a některých lidskoprávních organizací ale zprávy z nově obsazených afghánských oblastí hovoří o opaku.

Jak upozorňuje americký Foreign Policy, Sajghan není zdaleka jediný, kde Tálibánci volali nebo volají po tom, aby byly do jejich rukou odevzdány dívky, vdovy a další neprovdané ženy. Kromě Tacháru to je například také provincie Badachšán na severovýchodě země.

Stejné nařízení se přitom objevilo také v době minulé vlády Tálibánu. „Stalo se to už v 90. letech, když padl Kábul a místa na severu – unesli ženy a přinutili je, aby se provdaly za jejich řadové členy,“ dodává Sadr. Opět se tedy ukazuje, že se Tálibán částečně vrací ke starým praktikám.