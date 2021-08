Obleženému afghánskému městu Laškargáh hrozí, že ho ovládne Tálibán. Úřady vyzvaly k evakuaci

Intenzivní boje mezi Tálibánem a vládními silami pokračují ve městě Laškargáh, metropoli klíčové jihoafghánské provincie Hílmand. Za posledních 24 hodin bylo ve městě zabito nejméně 40 civilistů a více než 100 dalších bylo zraněno, informoval zpravodajský server The Guardian. Podle dostupných informací hrozí, že obležené město ovládne Tálibán. Laškargáh (Afghánistán) 18:08 3. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pád Laškargáhu by pro vládu znamenal velkou strategickou i psychologickou ránu. (ilustrační foto) | Foto: Jalil Ahmad | Zdroj: Reuters

Střety pokračovaly celou noc na úterý a zapojily se do něj i americké vojenské letouny, které bombardovaly pozice islamistického hnutí.

Nejtěžší boje jsou hlášeny kolem hlavního vládního komplexu; kolem věznice, kde vládní síly odrazily pokus o osvobození vězňů, a také kolem sídla policie a rozvědky. Podle člena provinční rady Hílmandu Abdala Madžída Achunzády, kterého citoval list The Guardian, se stovky vojáků vzdaly bojovníkům Tálibánu.

„Situace je děsivá,“ řekl místní kmenový starší Fida Muhammad. „Bojovníci Tálibánu se dostali na všechny výškové budovy v centru města a opevnili se. Vláda je bombarduje,“ popsal situaci.

V Afghánistánu pokračují boje mezi vládními vojáky a Tálibánem o města Kandahár, Herát a Laškargáh Číst článek

Strategická i psychologická rána

Pokud Laškargáh padne, bude to znamenat velkou strategickou a psychologickou ránu vládě, která slíbila, že bude bránit města za každou cenu poté, co většina venkovských oblastí padla během léta do rukou Tálibánu. Tálibán zahájil velkou ofenzívu na začátku letošního května, kdy zahraniční síly zahájily poslední fázi odsunu ze země.

Z Afghánistánu už sice odešla většina amerických a dalších příslušníků pozemních sil, ale USA potvrdily, že zahájily nálety na podporu afghánské armády. V některých případech jde o útoky dronů, objevily se ale i zprávy o zapojení amerických bombardérů B-52, které pravděpodobně přiletěly z letecké základny v Kataru.

Boje v Hílmandu pokračují v době, kdy OSN varovala, že násilí v zemi nejvíce škodí civilistům. „Pozemní ofenziva Tálibánu a nálety afghánské armády působí nejvíce škod,“ uvedla v úterý Asistenční mise OSN v Afghánistánu. „Hluboké obavy vyvolává nahodilá střelba a škody páchané na zdravotnických zařízeních a civilních domech.“