‚Není jasné, zda je mír možný.‘ Američtí diplomaté varovali před občanskou válkou v Afghánistánu

Afghánistánu hrozí velká občanská válka, pokud americký prezident Donald Trump stáhne z této asijské země americké vojáky dříve, než se vláda v Kábulu dohodne s povstaleckým hnutím Tálibán. Na webu analytického pracoviště Atlantic Council to napsalo devět bývalých amerických velvyslanců v Afghánistánu. Washington 21:11 3. září 2019

S Tálibánem nyní vyjednávají USA a jejich zvláštní vyslanec pro Afghánistán Zalmay Kalilzad v pondělí představil afghánskému prezidentovi návrh mírové dohody dojednané v minulých měsících s Tálibánem.

Tyto rozhovory začaly před rokem a mají stanovit podmínky ukončení téměř dvacetileté války v Afghánistánu. Tálibán s Kábulem jednat odmítá, protože jej považuje za loutkový režim řízení Washingtonem.

Návrh dohody počítá s příměřím a postupným stažením amerických sil z Afghánistánu výměnou za slib Tálibánu, že neumožní, aby byla tato středoasijská země využívána k plánování útoků na USA a jejich spojence. USA mají v Afghánistánu ještě asi 14 000 vojáků a podle návrhu by jich v počáteční fázi mělo být staženo 5000.

Ponechání velkého kontingentu amerických vojáků kriticky ovlivní to, aby byly mírové rozhovory úspěšné, napsali diplomaté. „Zda je mír možný, není jasné. Tálibán se zřetelně nevyjádřil k tomu, co přijme za mírovou dohodu s Afghánci, a nejsou ani doklady, že s jinými politickými silami pracuje,“ uvádějí diplomaté.

Situace, kdy Tálibán znovu ovládá velkou část země, se podle nich může ještě zhoršit. „Může to být mnohem horší, než je to nyní, zejména se může vrátit všeobecná civilní válka, která Afghánistán zničila stejně jako válka s Rusy. Vyjednávání se může zhroutit, pokud afghánskému státu odejmeme velkou část své podpory,“ píše se v článku.

Podle autorů by byla občanská válka v Afghánistánu pro bezpečnost USA „katastrofální“, protože Tálibán by pravděpodobně zachoval vztahy s Al-Káidou a umožnil by rozšiřování vlivu spojenců Islámského státu.